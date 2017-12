Geschreven op 15-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Onderzoeker Jan-Dirk Fijnheer van de Universiteit Utrecht (UU) heeft een game ontwikkeld waarmee huishoudens tot 15 procent minder energie kunnen verbruiken: De Powersaver Game.

Door de game douchen mensen korter, wordt de verwarming lager gezet en wordt de stekker uit de stopcontacten getrokken als het niet wordt gebruikt. Het spel houdt het stroomverbruik in je huis bij en als je aan opdrachten voldoet kan je verder. Er zijn vijftig activiteiten en dertien missies die over een periode van vijf weken moeten zijn voltooid.

Er is een steeds grotere behoefte om duurzamer te leven en efficiënter met energie om te gaan in het huishouden. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Maar hoe je dit precies doet zonder comfort in te leveren is een uitdaging.

Powersaver Game is ontworpen om je te helpen beter met energie in je huishouden om te gaan. Je wordt via een app uitgedaagd om in 5 weken minimaal 15% energie te besparen op je huidige energieverbruik. Zonder dat je hiervoor nieuwe apparaten hoeft aan te schaffen of veel comfort moet inleveren. Het is de opsomming van kleine maatregelen en aanpassen van eenvoudige gewoonten die deze grote besparing kunnen bewerkstelligen.

Powersaver Game is een spel die je via het internet op elk gewenst apparaat kunt spelen. Je leert spelenderwijs om minimaal 15% energie te besparen in je huishouden. Voor de duur van 5 weken krijg je om de twee dagen opdrachten om energie te besparen in je huishouden. De resultaten van energiebesparing door het uitvoeren van de opdrachten in je huishouden hebben direct gevolg voor wat er in de game gebeurt. Hiervoor maakt de game gebruik van de slimme energiemeter. Mocht je deze nog niet hebben dan kan deze snel geïnstalleerd worden. De game speel je samen met iedereen in het huishouden.

De Powersaver Game is getest onder een eerste groep, maar er wordt een vervolgonderzoek ingesteld. Daar kunnen mensen zich voor opgeven.