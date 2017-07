Geschreven op 25-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

PowerParking, een innovatief pilotproject op Lelystad Airport Businesspark, gaat in de toekomst parkeerterreinen benutten om er lokale duurzame energiecentrales van te maken.

De parkeerterreinen worden overkapt met zonnepanelen, waarvan de opgewekte energie gebruikt wordt voor het opladen van elektrische auto’s en de verlichting van de parkeerterreinen.

Bij overschot wordt de energie tijdelijk opgeslagen in de accu’s van geparkeerde elektrische auto’s en/of extra batterijen.

Het systeem wordt aangesloten op het publieke gelijkstroomnet dat recent door Alliander als pilotproject is aangelegd, zodat geen energie verloren gaat door omzetting naar wisselstroom. Elk onderdeel van deze energievoorziening wordt duurzaam ontwikkeld, met daarbij de principes van de circulaire economie als uitgangspunt. Zo wordt bijvoorbeeld de draagconstructie voor de zonnepanelen gebouwd van recyclebaar composiet. Door het lage gewicht van composiet is een minder zware fundering nodig. Ook kan in het ontwerp rekening worden gehouden met het integreren van de kabels in het dak, zodat het parkeerterrein niet op de schop hoeft.

Het project is in januari 2017 van start gegaan met het ontwerp. Ook wordt in deze fase het ICT-managementsysteem ontworpen dat bepaalt waar de opgewekte energie naartoe gaat en hoe geladen/ontladen moet worden. Dit proces is al in volle gang. Naast de technische ontwikkelingen, wordt ook de businesscase verder uitgewerkt om PowerParking in de toekomst rendabel te maken zonder subsidie.

Vervolgens wordt een kleinschalig model van PowerParking gebouwd op de Green Village-testlocatie op de TU Delft campus. Bij dit model worden verschillende scenario’s getest. Ook wordt er bij gebruikers een onderzoek uitgevoerd om te bepalen wanneer het aantrekkelijk wordt om de autoaccu ter beschikking te stellen voor tijdelijke energieopslag tijdens het parkeren. Na de test wordt het project gerealiseerd op de terreinen van Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark en worden de prestaties gemonitord.

In de laatste fase worden de resultaten van PowerParking geëvalueerd. Dan wordt ook bekeken hoe dit pilotproject verder ontwikkeld kan worden om het op andere parkeerterreinen uit te rollen, bijvoorbeeld op Schiphol Airport. PowerParking loopt tot en met december 2019.

PowerParking ontvangt van de Europese Unie ruim 1,2 miljoen euro subsidie en 0,5 miljoen euro cofinanciering van de provincie Flevoland. De subsidie is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Provincie Flevoland heeft het project samen met Lelystad Airport, Schiphol Group, Lelystad Airport Businesspark, TU Delft, Pontis Engineering, Eneco en Alfen ontwikkeld. PowerParking draagt bij aan de energietransitie en CO2-reductie.

Zie ook: De Solar Carport en de Power Parking – The Smart City Hubs in The Green Village van de TU Delft: De Slimme Stad by Eneco

PowerParking is an innovative and integrated energy system applicable for large parking facilities, which brings renewable energy production, electric transportation, efficient use of energy, and energy storage all together in one direct current (DC) smart grid. It is a public-private initiative to be implemented at Lelystad Airport and Omala in the Netherlands.

The objective is to design, test, monitor, and evaluate a DC microgrid with parking places with solar rooftop panels, bi-directional charging points for electric vehicles, and stationary energy storage. The system needs careful modelling and design. Once the system is designed, pilot tests will be carried out at The Green Village at the TU Delft prior to its final implementation at Lelystad Airport.

Specifically, the monitoring system will monitor: Energy produced by the solar panels. Status of the stationary battery system. Status of the car’s batteries. Energy flows from and to the charging poles and in the local DC grid that will be connected to the national AC grid. Operating time of all the components. Time of departure of EVs. Duration of parking. Number of cars parked.

In addition, attention will be paid to patterns in parking behaviour, meteorological data, and the price of electricity in the energy market. Supervision will be provided by Prof.dr. Ad van Wijk.