Energie en Besparing Geschreven op 24-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

“ .” Dat zegt prof. dr. Ad van Wijk, duurzame energieondernemer en hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft.

Ad van Wijk is de keynote spreker tijdens de conferentie Brabant aan de waterstof op donderdag 5 april in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Een AH2 Erlebnis om niet te missen. De conferentie is een initiatief van Werkplaats De Gruyter.

Ons huidige energiesysteem loopt niet alleen op z’n eind, maar veroorzaakt ook grote problemen. Zoals klimaatverandering, aardbevingen, luchtvervuiling, aantasting van onze gezondheid, energieafhankelijkheid van het buitenland en bevolkingsmigraties. Al deze problemen zijn urgent en vragen om oplossingen; windmolens, zonnecellen, geothermie én waterstof.

Waterstof is het ultieme opslag- en transportmedium voor duurzaam opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld in te zetten voor brandstofcellen, onze verwarming (via het bestaande aardgasnetwerk!). Het is bovendien veilig en uitstootvrij.

Tijdens de conferentie beleeft u hoe waterstof de missing link is in een duurzaam, regionaal energiesysteem. Keynote spreker Ad van Wijk vertelt over de urgentie voor waterstof als drager van duurzame energie. Partijen die aan de slag zijn met waterstof delen hun succesverhaal, waaronder TU Delft met de H2 racewagen Forze VI en de gloednieuwe race-simulator, Waterschap Aa en Maas met een waterzuiveringsinstallatie als H2 producent en Infram met het mobiele H2 tankstation.

Centraal tijdens de conferentie staan de businesskansen die er in Brabant zijn op het gebied van waterstof. Met concrete voorbeelden uit de praktijk. De deelnemers gaan zelf in werkgroepen aan de slag met de kansen. Aan het einde van de sessies heeft u inzicht in waterstof als onderdeel van een duurzaam energiesysteem.

