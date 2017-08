Geschreven op 29-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het college van de gemeente Utrecht heeft het startdocument vastgesteld voor een zonnepark op de bestaande geluidswal langs de A12. Aan de Veldhuizerweg in De Meern ligt een geluidswal die qua hellingshoek en ligging op het zuiden ideaal is voor opwekking van zonne-energie.

Verscheidene partijen hebben de gemeente benaderd om op deze wal zonnepanelen te mogen leggen. Nu het startdocument is vastgesteld kan de gemeente de bestemming aanpassen op de mogelijkheid voor opwekking van zonne-energie. Daarna zal de gemeente een partij selecteren die beschikking krijgt over de grond om zonnepanelen neer te leggen. Voorwaarde voor de selectie is onder andere de wijze waarop de zonne-energie wordt aangeboden en het beheer van de wal.

Gronden waarop grootschalige zonneparken gerealiseerd kunnen worden zijn in de stad Utrecht zeer schaars. De geluidswal Veldhuizen langs de A12 is een zeer geschikte plek voor een groot zonnepark, zonder dat dit andere gebruiksfuncties van de grond in de weg zit. De realisatie van grootschalige zonneparken kan een forse bijdrage leveren aan het stimuleren van duurzame energieopwekking en aan de doelstelling van de gemeente Utrecht om in 2020 een totaalvermogen van 37 MWp zonne-energie gerealiseerd te hebben.

Ook de nieuwe aarden geluidswal bij Harmelen wordt straks aan de kant van de snelweg vol gelegd met duizenden zonnepanelen. De nieuwe geluidswal bij Harmelen komt langs de A12 te liggen om de woningen in het Utrechtse Leidsche Rijn te ontzien van het geluid van de snelweg.

STERK Woerden heeft deze mogelijkheid aangegrepen om de geluidswal in te zetten voor de duurzaamheidsambities van de gemeente Woerden