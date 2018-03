Geschreven op 23-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Parijs op z’n Zeeuws. De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland.

Hoe draagt Zeeland een steentje bij? Waar liggen de kansen? En hoe worden die verbonden met impulsen aan de Zeeuwse economie (innovatie, werkgelegenheid), woon- en leefomgeving?

Energietransitie trek je niet zomaar uit de klei. Om die opgave met Zeeuwse nuchterheid waar te maken, moeten er worden samengewerkt. Tijdens de Zeeuwse Energiedialoog wordt besproken hoe dit gezamenlijk het beste kan worden aangepakt.

De Zeeuwse Energiedialoog brengt partijen samen. Het is een brede maatschappelijke dialoog over energietransitie. Die begint op een startbijeenkomst en krijgt een vervolg in themasessies en mondt uit in de Dag van de Energiedialoog. De themasessies gaan in op mobiliteit, duurzame opwekking, gebouwde omgeving, industrie, beheer van energiesystemen en samenwerking.

Tijdens de startbijeenkomst op donderdag 5 oktober 2017 brachten 150 deelnemers goede ideeën en een flinke dosis ambitie in voor Zeeuwse energietransities. De komende maanden werken zij samen de beste aanpak uit. Eind dit jaar is bekend wie waarmee bezig is en hoe we elkaar het best kunnen versterken.

De Zeeuwse Energiedialoog is een initiatief van Proeftuin Maak het Verschil, Zeeuws Energieakkoord, Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie, SER Zeeland en Enduris.

