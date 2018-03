De Noorse architectenbureaus Haptic Architects en Nordic Office of Architecture willen naast het vliegveld van Oslo op een gebied van 370 hectare een duurzame stad van de toekomst bouwen.

Oslo Airport City (OAC) moet volledig zelfvoorzienend worden op het gebied van energie en gaat volledig inzetten op hernieuwbare energie die zelf wordt geproduceerd.

De stad moet zelfs energiepositief worden. Het overschot aan energie wordt verkocht aan steden in de buurt of gebruikt om vliegtuigen ijsvrij te maken.

In de stad zullen enkel elektrische auto’s welkom zijn en er zal met name worden ingezet op openbaar vervoer dat nooit verder dan op 5 minuten wandelafstand aanwezig zal zijn. Groene technologie moet de uitstoot van CO2 zo laag mogelijk houden. Oslo Airport City zal worden gebouwd rond een centraal park met tal van sportfaciliteiten zoals een zwembad, fietsbanen en een groot meer voor watersporten.

De bouw van de stad gaat eind 2019 van start en in 2022 zullen de eerste gebouwen klaar zijn. Het vliegveld van Oslo zal naar schatting een groei kennen van 22.000 naar 40.000 directe en indirecte werknemers tegen 2050. Oslo Airport City is in eerste instantie bedoeld voor deze mensen en hun families.

Haptic Architects and Nordic Office of Architecture have released plans for a city next to Oslo Airport that is to be completely powered by self-produced energy and served by driverless electric vehicles. The practices are masterplanning Oslo Airport City (OAC) for a 370-hectare site beside the airport – which was recently extended by Nordic Office of Architecture. The aim is for OAC to be the “first energy positive airport city”.

"This is a unique opportunity to design a new city from scratch," said Tomas Stokke, director of Haptic Architects. "Using robust city planning strategies such as walkability, appropriate densities, active frontages and a car-free city centre, combined with the latest developments in technology, we will be able to create a green, sustainable city of the future."