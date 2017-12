Energie en Besparing Geschreven op 5-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Ondanks de aanstelling van een klimaatminister, werd er vooral teleurgesteld gereageerd op de nieuwe klimaatdoelen van de regering Rutte III. Weinig ambitieus en zeker niet genoeg, vinden critici.

Is een snelle overgang naar een duurzaam Nederland haalbaar? Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer en energie-commissaris, gelooft dat het kan.

Ruud Koornstra had meerdere duurzame bedrijven, onder andere in ledlampen en laadpalen voor elektrische auto’s. Nu is hij op sabbatical, maar duurzaamheid loslaten zit er niet in. Hij loopt onvermoeibaar heen en weer tussen politiek, bedrijfsleven, milieuorganisaties, wetenschap en innovatieve MKB-bedrijven om de transitie naar een duurzaam Nederland te versnellen. Volgens Koornstra helpt een snelle overgang naar duurzame energie niet alleen het milieu. Groene technologie kan ook Nederlands belangrijkste exportproduct worden.

Op zijn pad komt Koornstra langs duurzame gebouwen, kwekers van zeewier, innovatieve kassen, energiezuinige chips en gaat hij in debat met voor- en tegenstanders. Dit alles in een niet aflatende missie Nederland enthousiast te maken voor een duurzame toekomst. Hij voert gesprekken met ex-medewerkers uit de fossiele industrie, politici en bestuurders van grote bedrijven, met steeds dezelfde boodschap: “Als het kan, waarom gaan we dan niet sneller?”

Maar waar Koornstra kansen ziet, zien anderen hindernissen. Gevestigde belangen laten zich niet snel overtuigen en houden vast aan een wereld van fossiele brandstoffen die nog lang zal blijven bestaan. Juist deze ‘meestribbelaars’ krijgen speciale aandacht van Koornstra, in de wetenschap dat een overgang naar een duurzaam Nederland hierdoor de meeste vertraging kan oplopen. En ondertussen tikt de klok door.

VPRO Tegenlicht reist mee op de missie van een ondernemende activist. De uitzending is op zondag 10 december, om 21.05 uur, op NPO 2. Bron: Duurzaam Ondernemen