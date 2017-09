Energie en Besparing Geschreven op 29-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Offshore WIND Conference vindt plaats op 9 en 10 oktober als onderdeel van Offshore Energy Exhibition & Conference in de RAI Amsterdam.

De huidige energiedoelstellingen vereisen ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie en ook offshore wind zal hierin een nadrukkelijke rol spelen.

Er zijn veel uitdagingen die op korte termijn moeten worden aangepakt, zoals bijvoorbeeld kostenreductie en technologische ontwikkelingen. Daarnaast zal er ook een duidelijke visie op de toekomst geformuleerd moeten worden en mogelijk meer samenwerking ontstaan tussen offshore wind en industrieën als offshore olie en gas.

Met onder andere de volgende toonaangevende sprekers: Pieter van Oord van Van Oord, Davide Coppela van de European Space Agency, Arnold Groot van Circular Energy, Lars Kristensen van Bladt Industries en Daiva Matoniene van European Committee of the Regions belooft de conferentie een evenement van hoog niveau te worden. Beide conferentiedagen kennen een eigen voorzitter, op de eerste dag wordt dit Bent Thambo Jensen, CEO van Ziton en op de tweede dag 2 Mike Blanch, Associate Director van BVG Associates gereed.

OWC 2017 will focus on the opportunities for the offshore wind sector for the short-, medium- and long-term. What will upcoming tenders offer the supply chain (short term)? What are the trends and opportunities in the coming decade? While also tackling subtopics such as cost reduction, innovations, subsidy and cooperation with the oil and gas industries.

Offshore Energy attracts a global audience of more than 11,500 offshore energy industry professionals. The three-day event, features an exhibition where over 667 companies will showcase their products and services. The accompanying conference addresses current and future issues in the offshore industry, covering developments in oil & gas, offshore wind and marine energy.

