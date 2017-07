De combinatie Nuon-Heijmans plaatste vorige week de eerste van 1.250 slimme laadpalen voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Eerder dit jaar won Nuon-Heijmans de aanbesteding hiervoor.

In Gemert (Noord-Brabant) en Horst aan de Maas (Limburg) werden de eerste slimme laadpalen neergezet.

Nuon-Heijmans zal laadpalen plaatsen van de nieuwste generatie. Die keuze komt onder andere voort uit succesvolle experimenten in Brabant met slim laden. Zo verdeelt elke laadpaal het beschikbare vermogen slim over verschillende auto’s die aangekoppeld staan. Elke laadpaal heeft namelijk twee laadpunten. Als de ene auto vol is, krijgt de andere auto vanzelf meer laadvermogen.

Ook worden voor het eerst de door ElaadNL ontwikkelde cybersecurity-eisen voor laadpalen toegepast, waardoor de laaddata van elektrische rijders nog beter beveiligd is. Verder staan deze laadpunten open voor dienstverlening door derden. Zo zal de markt nieuwe services en dienstverlening blijven ontwikkelen.

Laadpalen ook wel oplaadpalen genoemd zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Ze maken duurzame mobiliteit mogelijk en zorgen bovendien voor een schone, stille buurt. De provincie stimuleert elektrisch rijden omdat dit de uitstoot van broeikasgassen vermindert en de economische ontwikkeling versterkt. De provincie werkt nauw samen met netwerkbedrijf Enpuls, een dochterbedrijf van Enexis Group, om het elektrisch rijden via het energienet voor iedereen betaalbaar te houden.

De langdurige inzet van Limburgse en Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen op slim laden hebben een innovatief klimaat gecreëerd. Het is aan die innovatiekracht te danken dat elektrisch rijders in beide provincies hun auto voortaan kunnen laden op 100% windenergie, afkomstig van een van de windparken van Nuon. Daarmee neemt de milieubelasting drastisch af.

De provincie Noord-Brabant streeft er naar om in 2020 te groeien naar 100.000 elektrische voertuigen. Momenteel zijn dat er een kleine 20.000.

Zie ook: Eerste ElaadNL tankpas voor elektrische automobilist Ruud Lubbers – Binnen 3 jaar 10.000 oplaadpunten voor elektrisch vervoer in Nederland – Veel potentieel voor 100% elektrische auto’s – Elektrische auto’s goed voor het klimaat – Kiezen voor elektrisch rijden is ook goed voor luchtkwaliteit en gezondheid – Minister Maria van der Hoeven maakt zich sterk voor elektrische auto’s – Tankstation De Lucht langs de A2: Nu met Elektrisch Oplaad Punt – Amsterdam zet in op elektrisch vervoer: de kaart met alle oplaadpunten – Gemeente Amsterdam kiest voor 45 ChargePoint oplaadstations – Formule E-Team: Nederland kiest voor de Mennekes-stekker voor Elektrische Auto’s – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport