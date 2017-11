Energie en Besparing Geschreven op 13-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Nissan Motor Parts Center in Amsterdam is begonnen met de aanleg van het grootste collectieve zonnedak van Nederland met om 8.911 panelen die per jaar 2,7 miljoen kWh kunnen opwekken.

Een deel van het project wordt door crowdfunding via ZonnepanelenDelen gefinancierd.

Nissan Motor Parts Center is het eerste bedrijf van Nederland dat op grote schaal het dak ter beschikking stelt aan anderen voor de productie van duurzame energie. De opgewekte elektriciteit is genoeg voor het stroomverbuik van 900 huishoudens. Eind februari 2018 is het eerste deel operationeel, de volledige oplevering zal in mei 2018 plaatsvinden.

Bijzonder aan het project is dat een groot publiek aan het project kan deelnemen. Een ZonneDeel kost 25 euro. Iedereen die zonne-energie een warm hart toedraagt en zelf geen dak heeft voor zonnepanelen kan via deze ZonneDelen toch rechtstreeks bijdragen aan de groei van duurzame energie. Deelname levert 15 jaar lang een duurzaam rendement op dat gebaseerd is op de hoeveelheid opgewekte zonnestroom en de dan geldende stroomprijzen. Het rendement wordt jaarlijks uitbetaald. In totaal zijn er 20.000 ZonneDelen van 25 euro per stuk beschikbaar. De verkoop van ZonneDelen start op woensdag 15 november 2017.

