Sport Geschreven op 21-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

SC Cambuur heeft de plannen voor een nieuw stadion gepresenteerd. Het nieuwe onderkomen, dat waarschijnlijk Cambuur Stadion gaat heten, wordt het eerste energieneutrale stadion van Nederland en krijgt een hybride veld, dat deels uit kunstgras en deels uit natuurgras bestaat.

Met deze nieuwbouw is het streven om het meest duurzame en eerste energieneutrale voetbalstadion van Nederland te realiseren. Met name door het toepassen van geothermie in het WTC-gebied.

Met geothermie kan warmte en elektriciteit worden geproduceerd. Eventueel kan ook koude worden gemaakt. De procedures voor de realisatie van de geothermiebron zijn deels toegekend, evenals de subsidie. De geothermiebron levert gelijkwaardig aan 8.000 huishoudens energie.

De afgelopen maanden is er een stadionadviescommissie actief geweest om te bepalen aan welke eisen het nieuwe stadion moet voldoen. Het belangrijkste thema was hoe de ziel en het Cambuur-gevoel van het oude stadion wordt meegenomen naar het nieuwe onderkomen, aldus Cambuur.

In totaal kunnen 15.000 zittende toeschouwers worden gehuisvest in het nieuwe onderkomen. Onder andere met steile, losse tribunes die doorlopen tot het veld, een mogelijk een gedeelte staanplekken op de Noord-tribune, hoge lichtmasten en een fraaie, luxe supportershome probeert de club nog meer supporters aan zich te binden.

Het stadion wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Wyckerveste, het bedrijf dat ook aan de basis stond van de nieuwe stadions van PEC Zwolle en Roda JC. In 2020 moet het nieuwe stadion van Cambuur af zijn. Bouwgroep Dijkstra Draisma tekent voor de bouw. Het ontwerp komt van Widdershoven Architecten.

Ype Smid, voorzitter van de raad van commissarissen van Cambuur, liet op de persconferentie weten dat de club uit Leeuwarden mede door het nieuwe stadion toe wil naar een begroting van veertien miljoen euro. “Er is ruimte voor een bouwmarkt, twee grote supermarkten en een McDonald’s.’ Mogelijke huurders worden Lidl, Jumbo, Karwei en Action. De hele Cambuur Boulevard zal 97.000 vierkante meter zijn.

Zie ook: Euroborg Groningen Wordt Meest Duurzame Stadion van Europa: 1092 Zonnepanelen Geplaatst – Ajax en het Stadion van de Toekomst: Smart Stadium Concept in de Amstedam ArenA – Nieuwe Rotterdamse Kuip: Het Duurzaamste Stadion ter Wereld – Duurzame Dilemma’s: Duurzaamheidsprogramma Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend Duurzaam – Duurzaamheidsprogramma Amsterdam ArenA: Van Gras naar Kaas – Amsterdam ArenA Gaat Zonnedak Realiseren met 4200 Zonnepanelen – Zonnedak Volendam: 1059 Zonnepanelen op het Dak van het KRAS Voetbalstadion in Volendam – AFAS Stadion van AZ Alkmaar Krijgt 1725 Zonnepanelen – KYOCERA Stadion van ADO Den Haag Krijgt 2900 Zonnepanelen op het Dak