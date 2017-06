Geschreven op 31-5-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nederland moet extra inzetten op energiebesparing. Het energieverbruik is zo hoog, dat alle nieuwe windmolens en zonnepanelen nog tekortschieten om het energieverbruik voldoende groen te maken. Het is dweilen met de kraan open. Er zijn scherpe regels en wetten nodig.

In ons land wordt nog steeds heel veel energie verspild met als gevolg dat het energieverbruik weer fors toeneemt nu de economie aantrekt.

Energiebesparing is in feite de goedkoopste oplossing. Wat niet wordt verbruikt hoeft ook niet te worden opgewekt.

Maar energiebesparing is al jarenlang een ondergeschoven kindje bij de overheid, bedrijven en burgers. Het afgelopen jaar is in Nederland weliswaar meer groene energie opgewekt, maar doordat we meer energie zijn gaan gebruiken, is het percentage duurzame energie nauwelijks toegenomen. Zie ook: Aandeel Hernieuwbare Energie Blijft Vrijwel Gelijk: 5,9 Procent in 2016 by CBS

