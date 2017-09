Energie en Besparing Geschreven op 20-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De DOEN Energie[s]topper is een nationale competitie voor ondernemers en bestaande bedrijven met innovatieve oplossingen op het gebied van energiebesparing. Je maakt kans op 100.000 euro waarmee je jouw product of dienst verder kan ontwikkelen.

Voor de competitie is men op zoek naar zogenaamde zero heroes: voorlopers op het gebied van energiebesparing en aanbieders van eenvoudig toepasbare producten of diensten in Nederland, die het consumenten en bedrijven makkelijk maken om energie te besparen.

De DOEN Energie[s]topper is een initiatief van stichting DOEN in samenwerking met New Venture. Aanleiding voor de eerste editie van de competitie (2016) was een recent onderzoek naar de impact van duurzame energie initiatieven die DOEN ondersteunt, waaruit duidelijk werd dat innovaties op het gebied van energiebesparing ver achter lopen. Met 105 deelnemende initiatieven was de eerste editie een groot succes.

Met de DOEN Energie[s]topper wil stichting DOEN creatieve ondernemers en bestaande bedrijven inspireren en innovatie in de energiebesparingssector stimuleren. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar en het nog verder vergroten van dit aantal organiseren we de tweede editie van de DOEN Energie[s]topper. Stichting DOEN looft voor de tweede keer een geldprijs uit voor het meest kansrijke product of idee voor energiebesparing. De winnaar krijgt 100.000 euro om zijn product of dienst verder te ontwikkelen.

Vanaf 18 september tot 27 november 2017 kunnen deelnemers zich inschrijven en hun business concept inleveren. Direct daarna selecteert de pre-jury vijf finalisten. Deze finalisten krijgen vervolgens twee maanden de tijd om hun schaalbaarheidsplan verder uit te werken. New Venture biedt hen business mentoring én leiderschapscoaching op maat en helpt hen zich voor te bereiden op de finale op donderdag 15 maart 2018. Daar zullen ze hun plannen pitchen voor een vakkundige jury. De winnaar van deze pitch wint 100.000 euro om zijn of haar onderneming verder te ontwikkelen. Initiatiefnemers die hun gegevens achterlaten op de website worden op de hoogte gehouden van de competitie.

In 2016 werd Nerdalize gekozen als beste energiebesparende initiatief van de DOEN Energie[s]topper competitie. Naast de titel ‘Zero Hero’ won Nerdalize 100.000 euro voor het verder ontwikkelen van hun servers in de vorm van een verwarmingssysteem. Nerdalize liet vier medefinalisten en in totaal 104 deelnemende teams achter zich.

Nerdalize nam het op tegen vier medefinalisten. SpeedComfort heeft een innovatieve radiatorventilator ontwikkeld die warme lucht versneld in de ruimte brengt. Senergine zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat met een technische innovatie die van geluid warmte maakt. PowerWindow wil het grote glazen oppervlak van onze bebouwde omgeving slimmer maken door opwek- en besparingsmogelijkheden in ramen te integreren. EnergyParty tenslotte richt zich met een variant op de welbekende Tupperware-party op het omzetten van de goede energie-bedoelingen van veel woningeigenaren naar concrete verduurzamingsacties.

“Nerdalize is een bedrijf dat rekencapaciteit aanbiedt in de cloud. Onze cloud-servers geven veel warmte af en wij hebben een manier bedacht om die servers tegelijkertijd een verwarmingselement te laten zijn: de CloudBox. Consumenten krijgen deze CloudBox in huis en kunnen zo energie besparen. Inmiddels is de pilotfase voorbij en laten de tests zien dat de CloudBox naast een flinke besparing op energie ook zo’n 3 ton CO2 uitstoot bespaart per huishouden.

De DOEN Energie[s]topper heeft ons in eerste instantie veel publiciteit en aandacht gebracht. Hierdoor zijn wij met meer potentiële klanten en partners in contact gekomen. Met het prijzengeld heeft Nerdalize belangrijke stappen richting serieproductie van de CloudBox kunnen maken en het software team kunnen uitbreiden. Begin 2018 gaan wij de uitrol flink versnellen, in eerste instantie kunnen we daar waar glasvezel aanwezig is, op wijkniveau uitrollen.”