Geschreven op 18-10-2017

Hoe kunnen we de warmtevraag duurzaam invullen? Welke opties zijn er? Wat en wie hebben we nodig om een en ander te realiseren? We moeten versnellen. 2020 ligt al om de hoek, en wat dan? Hoe gaan we verder richting 2050?

Deze thema’s en meer zal aan bod komen tijdens het 10e Nationaal Warmte Congres op vrijdag 16 november 2017.

De verduurzaming van onze warmtevoorziening is onomkeerbaar. Om deze opgave uit te voeren zullen we alle zeilen bij moeten zetten. We moeten nú starten.

Om u nog meer verdieping te bieden, is er dit jaar op 17 november voor het eerst een verdiepingsdag speciaal voor gemeenten en woningcorporaties. Ga concreet aan de slag met praktische handvatten voor uw eigen praktijk zodat u morgen ook úw warmtevoorziening op een duurzame wijze in kunt vullen.

Het congres op donderdag 16 november vindt plaats in Philharmonie in Haarlem. Voor de verdiepingsdag op vrijdag 17 november gaat u naar Green Village in Nieuwegein.

