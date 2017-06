Geschreven op 28-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Tot en met 2019 worden in Nederland ten minste drie drijvende zonneparken ontwikkeld door Zon op Water. Elk zonnepark krijgt een omvang van 100 MW. De doelstelling is om in de periode tussen 2017 en 2023 in totaal 2 GW aan drijvende zonne-energie systemen te realiseren in Nederland.

Het consortium staat onder leiding van SEAC. Partners in het consortium zijn o.a. Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, STOWA, provincies, Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, ECN, TNO en KNMI.

De argumenten om te kiezen voor drijvende zonnepanelen zijn volgens de betrokkenen bij het consortium Zon op Water de grotere schaal, meer- opbrengst door koeling, instraling en reflectie en lagere kosten vanwege de relatief minder maatschappelijke weer- stand. Ook de flexibiliteit systemen en de combinatie met windenergie worden genoemd. De belangstelling voor drijvende zonneparken in Nederland neemt momenteel enorm toe, de 100 MW grens is al gepasseerd.

De officiële startbijeenkomst van het Nationaal Consortium Zon op Water vond begin dit jaar plaats. Het consortium bestaat uit 30 bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de ambitie hebben om drijvende installaties van zonnepanelen te ontwikkelen en de daadwerkelijke realisatie van drijvende zonneparken te bevorderen. De partijen streven naar 2000 ha drijvende zonnepanelen in Nederland in 2023.

Het eerste doel van het consortium is het uitvoeren van een onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen van stormbestendige constructies voor drijvende zonneparken. Vanaf april 2017 worden in een pilot de Slufter op de Maasvlakte vier verschillende systemen beproefd van Nederlandse leveranciers. Het doel van de pilot is onder meer het bepalen van het opbrengstmodel voor de vier concepten, het in kaart brengen van de krachten op de systemen en het waar nodig optimaliseren van de concepten.

Donderdag 8 juni 2017 organiseerde SEAC het eerste symposium voor leden van het Nationaal Consortium Zon op Water. Vijftig deelnemers kwamen bij elkaar om te luisteren naar de presentaties en te praten over de uitdagingen van drijvende zonne-energie systemen. Leveranciers Wattco, Sunprojects, Texel4trading en Sunfloat gaven op de bijeenkomst een update van de technische ontwikkelingen. De bouw van de ruig water pilots op De Slufter Maasvlakte is ondertussen in volle gang.

