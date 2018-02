Geschreven op 15-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Een belangrijke stap richting duurzame energie is het verkennen van alternatieven voor aardgas. Het gebruik van aardgas zorgt namelijk voor een grote CO2-uitstoot. Dat gaat de gemeente Eindhoven terugdringen. Bovendien raakt het aardgas op. Dat betekent dat we onze woningen op een andere manier gaan verwarmen en naar een alternatief gaan voor het koken op aardgas. Nieuwbouw in Eindhoven wordt daarom niet meer aangesloten op aardgas.

Eindhoven heeft gekozen voor verschillende routes richting aardgasvrij. Verspreid over de komende 30 jaar gaat men samen met inwoners bestaande woningen aanpakken zodat er uiteindelijk geen aardgas meer nodig is. Dit wordt stapsgewijs en in samenspraak met alle betrokkenen. uitgevoerd. Er is in Eindhoven gekozen om via een buurtenaanpak de mogelijkheden naar een aardgasvrije stad te verkennen. In drie buurten worden mogelijkheden verkend van alternatieven voor aardgas. In overleg met de corporaties ‘thuis, Trudo en Woonbedrijf wordt een plan opgesteld voor de Sintenbuurt en de Generalenbuurt. Samen met ‘thuis wordt nog onderzocht welke buurt als derde geschikt is.

Daarnaast gaat de gemeente Eindhoven door met een stapsgewijze aanpak (PDF) van alle woningen. Bijvoorbeeld door het terugdringen van de energievraag door isolatie van de woningen te stimuleren. Dat wordt gestimuleerd met de energiebesparingslening. Met deze lening kun je als woningeigenaar van een bestaande woning geld lenen tegen slechts 2% rente. Ook de rijksoverheid gaat woningisolatie verder stimuleren. Daarna kunnen vervolgstappen genomen worden, zoals het vervangen van je cv-ketel. Beperken van de energievraag door nog meer in te zetten op isolatie van woningen.

Het stimuleren van zoveel mogelijk lokale opwekking van duurzame energie door 040energie. Een vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.

Er wordt een buurtenchallenge in 4 buurten georganiseerd waarbij drie bedrijven en 040energie worden uitgedaagd om elk in een buurt een methodiek toe te passen en zoveel mogelijk CO2 reductie bereiken. De challenge is een pilotproject voor opschaling naar heel Eindhoven.

In het voorjaar van 2018 komt er een regionaal zonnepanelenproject voor alle woningeigenaren. De gemeenten Eindhoven, Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard en Waalre hebben al besloten deel te nemen aan het Regionaal Zonnepanelenproject. Bewoners in de buurt van Welschap krijgen de mogelijkheid zonne-energie af te nemen bij het zonnepark. Zie: Zonnepark Welschap met 12.000 Zonnepanelen op Militaire Vliegbasis Eindhoven

