Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, onderdeel van Koninklijke BAM groep, koopt het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam van het Rijksvastgoedbedrijf. Samen met AT Capital, Cairn en de ontwerpers OMA, FABRICations en LOLA Landscape ontwikkelt AM er een nieuwe, autoluwe stadswijk: Bajes Kwartier.

Er komen ongeveer 1.350 woningen, zowel koop als huur, variërend van betaalbare starterswoningen tot exclusieve huizen en zorgwoningen. Dertig procent wordt sociale huur, een substantieel deel valt in het segment middeldure huur. Vijf gevangenistorens worden gesloopt, één wordt getransformeerd tot ‘groene toren’ met een verticaal park en stadslandbouw.

Het bestaande hoofdgebouw van de gevangenis wordt het design cluster: een plek voor kunstenaars van internationale allure. Verder komen er horeca en een gezondheidscentrum. De nieuwe woonwijk krijgt een stevig stedelijk karakter, maar ook is er veel groen met tuinen, hoven en waterpartijen. Parkeren moet ondergronds, de wijk is verder autoluw. De gemeente ontwikkelt er een school voor voortgezet onderwijs.

Alle gebouwen in het Bajes Kwartier worden volledig energieneutraal. De woningen zijn extreem goed geïsoleerd. Het grootste deel van de benodigde energie komt van zonnepanelen. Daarnaast komt windenergie uit dakelementen met ingebouwde windturbines. Het organisch afval uit de wijk wordt omgezet in elektriciteit. Warmte in de winter en koeling in de zomer komt via warmtepompen in de gebouwen. Er komen geen aansluitingen op aardgas. Voor wasmachines en afwasapparaten krijgt elk huis een aansluiting met warm water, op temperatuur gebracht met duurzame warmte.

Hergebruik bouwmaterialen: bij het bouwen van de wijk wordt 98 procent van het materiaal uit de gevangenis opnieuw gebruikt. De gevel van de bestaande verbindingsstraat vormt de plint van woongebouwen, gevels van de gevangenistorens worden gebruikt in nieuwe studentenwoningen. Beton en cement worden met nieuwe technieken gebroken en opnieuw gebruikt. Van oude celdeuren wordt een brug gemaakt. Zelfs de tralies komen terug, maar nu als balkonhekjes.

In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente Amsterdam de uitgangspunten voor de nieuwe wijk opgesteld. Vijf consortia hebben voor de zomer een plan ingediend en een bod uitgebracht. In de beoordeling telde de kwaliteit van de plannen even zwaar mee als de hoogte van de biedingen. AM kwam als winnaar uit de bus. Het consortium betaalt ruim 84 miljoen euro voor het terrein. Vanaf dinsdag 3 oktober is er een tentoonstelling over alle vijf de plannen die waren ingediend in het voorgebouw Bijlmerbajes, H.J.E. Wenckebachweg 48, Amsterdam.

The former Bijlmerbajes in Amsterdam, a prison complex in the South-East of the city built in the 1970s, will be redeveloped by a team lead by AM Real Estate, in which OMA is responsible for the masterplan of the 7.5 ha site, as well as the design of a significant portion of the 135,000 m2 building development. Other collaborators include FABRICations architects and LOLA Landscape.

The towers of the Bijlmerbajes have been a landmark in the periphery of Amsterdam for decades. With the city’s urban expansion to the north, south, east and west, the prison complex has gradually become a geographic center of Amsterdam’s new urban development, and can develop into a vibrant civic and cultural space.

The original prison masterplan was comprised of six linked towers and an administrative building, with a series of courtyards and separate gardens. In OMA’s masterplan, the island character of the prison enclosed by walls is conceptually preserved, yet linked at several positions through new pedestrian and cycle bridges. The Bajes Kwartier will become a largely car-free environment, with gardens and areas for recreation and fitness.

Reuse of building materials is a key part of the redevelopment plans: prefab elements from the existing walls are to be reused as cladding for new residential buildings, prison bars will be used as balustrades, and the cell doors are to become edge panels for the new pedestrian bridges. The project is scheduled to begin in early 2018.