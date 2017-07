Innovatieve duurzame ondernemers kunnen zich tot zaterdag 12 augustus 2017 aanmelden voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2017. Deze jaarlijkse prijs is door stichting Kiemt in 2011 in het leven geroepen om (duurzame) innovaties en nieuwe bedrijvigheid in Oost Nederland een extra impuls te geven.

Eind augustus 2017 maakt een expertcomité de genomineerden van de Jan Terlouw Innovatieprijs 2017 bekend.

Er zijn een aantal selectiecriteria om voor de Jan Terlouw Innovatieprijs 2017 in aanmerking te komen. Het moet gaan om een (letterlijk) tastbare innovatie op het terrein van Energie- en Milieutechnologie, Biobased Economy (BBE) of Circulaire Economie (CE). De huidige en potentiële economische waarde die de innovatie vertegenwoordigt staat centraal. De onderneming moet in de regio Oost-Nederland gevestigd zijn en de ontwikkeling van de innovatie moet daar ook (deels) plaatsvinden. Een innovatie mag niet eerder genomineerd zijn voor deze prijs.

De Jan Terlouw Innovatieprijs richt zich op bewezen excellentie, als erkenning voor ondernemers die succesvol zijn in het ontwikkelen van innovaties. Ondernemers die hun innovatie tussen 2015 tot heden in de markt hebben geïntroduceerd, of dit op korte termijn zullen doen, komen in aanmerking. De hoofdprijs omvat 10.000 euro prijzengeld en ruime media-aandacht.

Naast deze hoofdprijs is er een ambitieprijs. Deze prijs is bedoeld als aanmoediging, gericht op startups en klein MKB (max. 10 werknemers) die werken aan de ontwikkeling van duurzame innovaties, maar die nog in een vroegere fase van ontwikkeling zitten. De ambitieprijs omvat 5.000 euro prijzengeld, vijf dagen advies en ondersteuning door Kiemt en huisvesting voor de startup.

Uitreiking van de Jan Terlouw Innovatieprijs 2017 vindt plaats tijdens het GreenTech Week 2017 van zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 oktober. De genomineerden worden eind augustus bekend gemaakt. Tijdens het najaarscongres van Kiemt maakt het expertcomité de winnaars bekend. Het beoordelende expertcomité bestaat uit vier vertegenwoordigers van (hoofd)participanten uit het Kiemt netwerk onder voorzitterschap van Jan Terlouw.

“Het is zeer eervol voor me dat mijn naam aan de innovatieprijs is verbonden. We zullen de eerste helft van deze eeuw moeten leren duurzaam te handelen. Daar is een gezamenlijke inspanning van wetenschap/technologie, bedrijfsleven, consumenten en politiek voor nodig. Ik hoop en vertrouw dat het instellen van de prijs daar een positieve bijdrage aan zal leveren. Laat het zijn als een sneeuwbal, die groeit naarmate hij verder rolt”. Jan Terlouw.