23-2-2018 - Erik van Erne.

Op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan steeds vaker files. Het project InnovA58 richt zich op de verbreding van deze delen van de A58.

Rijkswaterstaat wil met dit project ook ruimte geven aan het opwekken van duurzame energie en heeft de gemeenten langs de A58 uitgedaagd om met een voorstel te komen.

Al snel ontstond het idee naar de realisatie van de Brabantse Energiecorridor. Een herkenbaar lint in het landschap waarlangs door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Brabant gerealiseerd wordt.

De regio’s Hart van Brabant, Metropoolregio Eindhoven, de gemeente Breda en Rijkswaterstaat namen op 1 februari samen het initiatief met een verkenning van de potenties en rendementen van grootschalige mogelijkheden voor duurzame energiewinning (hernieuwbare bron zoals zonne- of windenergie en warmte, die weinig milieuschade met zich meebrengen) en opslag van energie rond de A58 met uitbreiding met de A50 tot aan Son en Breugel en de A2 tot aan de aansluiting Leenderheide. De verkenning wordt begeleid door stichting MOED.

Het enthousiasme voor het idee is dusdanig groot dat dit een unieke samenwerking opleverde met als eerste resultaat dat op 1 februari in het nieuwe multifunctionele gemeentehuis van Waalre een intentieverklaring ondertekend wordt. In maart worden de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwacht en worden de betrokken gemeenten en regio’s nader geïnformeerd. Half april wordt het concept trace besluit samengesteld waarin de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek opgenomen moeten worden.

