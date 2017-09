Geschreven op 22-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Jumbo heeft op haar hoofdkantoor en distributiecentra in Veghel maar liefst 14.000 zonnepanelen in gebruik genomen. Het project is gerealiseerd door KiesZon.

De zonnepanelen hebben een jaarlijkse productiecapaciteit van maar liefst 2.187.000 kWh en draaien sinds deze maand op volle toeren. Met de energie die dit nu al heeft opgeleverd, kan Jumbo 840.866 smartphones een jaar lang opladen, 336.346 kilometer met de elektrische bezorgbus rijden en zo’n 560 huishoudens een jaar lang van energie voorzien.

De ingebruikname van 14.000 zonnepanelen op het hoofdkantoor en de distributiecentra in Veghel is een belangrijke stap in het realiseren van Jumbo’s Klimaatplan. “We willen uiterlijk in 2020 een energiebesparing van 20 procent en een CO2-reductie van 50 procent ten opzichte van 2010 realiseren. Daarnaast zetten we in op 20 procent duurzame energie, waarvan ook een deel afkomstig is van eigen energieopwekking”, vertelt Colette Cloosterman-van Eerd, Lid van de Raad van Bestuur en CCO van Jumbo supermarkten. De zonnepanelen op ons dak dragen hier nu al volop aan bij. Maar we zijn er nog niet: een nieuw duurzaam project is al in ontwikkeling. Hierover maken we binnenkort meer bekend.”

