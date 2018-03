Geschreven op 9-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op het dak en de gevel van zwembad Den Hommel in Utrecht is het HONE-systeem geplaatst. Hiermee wordt niet alleen elektriciteit opgewekt, maar wordt ook het zwembadwater verwarmd.

De installatie van het duurzame opwekkingssysteem op een zwembad is een primeur in Nederland. De gemeente Utrecht reduceert hiermee zo’n 40 ton aan CO2-uitstoot.

Het HONE systeem maakt gebruik van daglicht als energiebron. Door middel van nanotechnologie weet de installatie ook op donkere dagen, bij lage lichtintensiteit, hoge temperaturen te realiseren.

Het daglichtsysteem HONE is geschikt voor zowel tapwater, verwarming, koeling als elektriciteit. Dankzij nanotechnologie kan het systeem, het hele jaar door, warmte opwekken.

HONE is ’s werelds krachtigste daglicht energiesysteem. Door middel van nanotechnologie weet het daglicht om te zetten in warm water en produceert het elektriciteit. Het opgevangen warme water wordt opgeslagen in een buffervat. Hierdoor hoeft u het warme water dat HONE produceert niet direct te gebruiken. Het buffervat kan worden aangesloten op uw bestaande CV-ketel. Wilt u helemaal geen gasrekening meer? Dan kunt u het daglichtsysteem ook aansluiten op een warmtepomp.

Het systeem gebruikt, in tegenstelling tot bij een zonneboiler, daglicht. Dit betekent dat zelfs wanneer de zon zich achter de wolken verschuilt, er nog steeds warmte wordt opgewekt. Ook in de winter is het systeem krachtig genoeg om warm water te produceren.

