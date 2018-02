Geschreven op 3-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Amsterdam Energie | om, is een duurzame samenwerking aangegaan met Eneco en Havenbedrijf Amsterdam, om zo Amsterdamse groene energie van de windmolens in de Afrikahaven onder de naam Havenwind aan 4.000 Amsterdamse huishoudens te leveren.

Het windpark is eigendom van Eneco en Havenbedrijf Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam heeft een belangrijke rol in de verduurzaming van de stad.

Amsterdam Energie | om streeft naar een duurzaam Amsterdam. De grote steden spelen een enorme rol in de energietransitie die in Nederland moet plaatsvinden. Havenwind is een mooi voorbeeld van hoe men energie uit eigen buurt kan afnemen. Dat is duurzamer, tastbaarder en beter voor de lokale economie dan grijze stroom of energie uit het buitenland.

De transitie van een centrale fossiele, naar een decentrale duurzame energievoorziening is een van de speerpunten van Havenbedrijf Amsterdam. De productie van windenergie, zonne-energie, duurzame warmte en groene brandstoffen in de haven, dragen daar aan bij. Door windenergie uit de haven direct aan huishoudens in de regio Amsterdam te leveren, ontstaat een verbinding tussen stad, regio en haven en hiermee wordt het draagvlak voor nieuwe duurzame initiatieven vanuit de haven vergroot.

Amsterdam Energie is samen met 34 zustercoöperaties onderdeel van het om collectief. Het groenste energiecollectief van Nederland. Samen hebben zij hetzelfde doel voor ogen: Nederland zo snel mogelijk verduurzamen. Zo kunnen wij nu al 300.000 huishoudens voorzien van lokaal opgewekte groene stroom. En men staant niet stil: de komende tijd komen er bijvoorbeeld nog 29.000 nieuwe zonnepanelen bij in Amsterdam.

