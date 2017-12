Geschreven op 18-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Ongeveer 40% van de CO2-uitstoot in Den Haag komt voor rekening van de 250.000 Haagse woningen en gebouwen. Door te koken op gas en het verwarmen van huizen met een cv-ketel op aardgas. Daarmee pompen we een grote hoeveelheid CO2 de lucht in.

De gemeente Den Haag heeft een Haagse aanpak ontwikkeld voor een duurzame energietransitie: het Haags Warmte Initiatief (HWI).

In dit initiatief zetten bewoners, Duurzaam Den Haag en de gemeente zich samen met andere partijen in, om verschillende warmteprojecten uit de stad te versnellen en te realiseren. Alleen zo kan een duurzame energietransitie echt op gang komen. De ambitie: binnen 15 jaar een duurzame warmtevoorziening creëren, waarmee de CO2-uitstoot van het warmtegebruik van woningen met 20% kunnen verminderen.

Bewoners, Duurzaam Den Haag en de gemeente werken via het Haags Warmte Initiatief samen met andere partijen om duurzame warmteprojecten in de stad te realiseren. Duurzaam Den Haag organiseert maandelijks de werkgroep Duurzame Haagse Warmte waarin wijk-initiatieven kennis delen en inspiratie opdoen.

De werkgroep Duurzame Haagse Warmte is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente Den Haag.

