Geschreven op 9-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. De provincie Groningen gaat zes energie-initiatieven in Groningse dorpen helpen bij de financiering, publiciteit en regelgeving rondom de ruimtelijke inpassing.

Deze initiatieven hebben volgens deze provincie de meeste kans om in 2019 energieneutraal te zijn.

De energie-initiatieven waar het om gaat zijn: stichting Paddepoel Energiek – Energie Coöperatie Oostwold – Lopster Energie Coöperatie –Zonnedorpen Leermans, ’t Zand, Zeerijp, Zijldijk – Steendam gas(t)vrij – Boven Pekela Energie Neutraal

Een van de provinciale doelstellingen in het programma Energietransitie 2016-2019 is om vijf dorpen de komende jaren energieneutraal te laten worden. In overleg met de betrokken organisaties Hanze Hogeschool, Groninger Energie Koepel, de Natuur en Milieu Federatie Groningen, Buurkracht en Grunneger Power heeft de provincie echter besloten om zes projecten te selecteren.

Zie ook: Het Eerste Elektrische Duurzaam Inspectieschip van Nederland by Provincie Groningen – Windparken Boven de Wadden: Groningen Wil 10 Gigawatt aan Windparken boven Waddeneilanden – Windpark N33 in Provincie Groningen Krijgt een Vermogen van 100 to 120 MW: Puur Groningse Energie – Provincie Groningen Verleent Omgevingsvergunning aan Vijf Windparken op Land – Gronings Bermgras Geeft Energie: Een Schone Berm Geeft Energie by Provincie Groningen