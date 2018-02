Geschreven op 26-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Groene energie is energie die op een natuurlijke, hernieuwbare wijze wordt opgewekt. Zo zorgen zonnepanelen met behulp van de zon voor duurzame energie en kunnen er bijvoorbeeld ook windmolens ingezet worden om uiteenlopende huishoudens van groene stroom te voorzien.

Alle opgewekte duurzame energie komt eerst terecht in een energienetwerk, om vervolgens door energieleveranciers als groene stroom geleverd te worden aan diverse huishoudens.

Steeds meer consumenten kiezen ervoor om deze vorm van duurzame energie af te nemen. Overstappen naar een duurzame energiemaatschappij gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Dit komt omdat consumenten bewuster worden en graag bijdragen aan een beter milieu. Daarnaast levert het ook op economisch vlak voordelen op wanneer meer mensen gebruik maken van groene energie. De windparken met windmolens zorgen bijvoorbeeld voor extra werkgelegenheid. Een andere reden is dat consumenten zich gaan beseffen dat overige bronnen van energie, zoals kolen en olie, op een gegeven moment uitgeput zullen raken.

Helaas is groene energie niet altijd zo groen als we zelf denken. Zo is er steeds meer grijze stroom in omloop die op papier groen is gemaakt. In werkelijkheid is deze stroom helemaal niet zo groen als men doet denken. Dit gesjoemel met energie komt op steeds grotere schaal voor. De energie bestaat uit de goedkoopste, niet duurzame energie, die gecombineerd wordt met een goedkoop groene stroom certificaat. Deze certificaten komen uit het buitenland en worden ook wel De Garanties van Oorsprong certificaten (GvO’s) genoemd. Wanneer een energieproducent een GvO in het bezit heeft, kan het bedrijf bepaalde subsidies van de overheid ontvangen.

In eerste instantie zou er gedacht kunnen worden dat een GvO aantoont dat de energie wel degelijk is opgewekt met behulp van de natuurlijke elementen van moeder aarde. Toch beweren de voorstanders van groene energie dat deze certificaten niets garanderen. Milieuorganisatie Wise Nederland beweert dat de Nederlandse stroom voor 42 procent als groene stroom wordt verkocht. Hiervan is slechts 11 procent afkomstig van milieuvriendelijke bronnen. De rest van de ‘groene stroom’ is afkomstig van producenten die grijze stroom opwekken. Er wordt volgens Wise dus op grote schaal gesjoemeld met onze groene energie.

Elk willekeurig land kan GvO’s koppelen aan elke vorm van stroom, dus ook aan stroom die helemaal niet zo groen is. Hierdoor beginnen consumenten en organisaties zich steeds vaker af te vragen wat de garantiebewijzen dan eigenlijk nog waard zijn. Eigenlijk zijn de GvO’s vooral geschikt om aan de overheid te laten zien en vervolgens extra subsidie te ontvangen. Deze subsidies worden gegeven omdat de overheid graag het gebruik van groene stroom wil stimuleren. De producenten krijgen een subsidie voor de ‘groene energie’, maar dragen in werkelijkheid niets bij aan een groenere wereld.

Groene energie wordt steeds populairder. Op dit moment is deze vorm van energie zelfs zo populair dat de vraag het aanbod overstijgt. Dit is dan ook de reden dat de handel in groene energie certificaten wel erg aantrekkelijk wordt. Iedereen wil graag groene energie afnemen, maar de energieproducenten hebben helaas niet voldoende groene energie. De oplossing is grijze stroom in combinatie met een GvO, waardoor grijze stroom opeens groene stroom wordt.

Door het sjoemelen met groene energie wordt het voor de Nederlandse consument wel erg lastig om nog te controleren of de groene energie die zij afnemen ook daadwerkelijk wel zo groen is. Toch kunnen milieubewuste consumenten zelf iets doen om te ontdekken of hun groene stroom ook echt afkomstig is van een duurzame bron. Door te achterhalen waar de groene stroom precies vandaan komt, kan een consument soms zelf uitzoeken of er sprake is van sjoemel energie of niet. Op deze manier kunnen consumenten het heft in handen eigen nemen en bijdragen aan een groenere wereld waar geen sprake is van gesjoemel met energie.