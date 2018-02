Geschreven op 21-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De bouw van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer met 45 windmolens is een stuk dichterbij gekomen.

De Raad van State heeft op 21 februari 2018 de beroepen tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora- en Faunawet en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet ongegrond verklaard.

Daarmee zijn deze nu onherroepelijk. Dit betekent dat de initiatiefnemers beginnen met de voorbereidingen voor de bouwfase. De windmolens gaan komen in de Drentse gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

Met 45 turbines moet windpark De Drentse Monden en Oostermoer één van de grotere windprojecten op land worden in Nederland. De 45 windmolens wekken naar verwachting 562,5 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is evenveel als 187.500 huishoudens per jaar verbruiken (bij gemiddeld 3000 kWh per huishouden). De exacte hoogte van de windmolens is nog niet bekend, maar de tiphoogte zal minimaal 175 meter en maximaal 210 meter zijn.

Om omwonenden en belanghebbenden van windpark De Drentse Monden en Oostermoer (DMOM) een beeld te geven wat er allemaal komt kijken bij dit windpark, is er nu een infographic. Deze infographic bevat veel informatie over dit windpark in één oogopslag. Klik op de afbeelding voor een vergroting.