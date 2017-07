Geschreven op 13-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Geweldig plan. Het volkomen onbewoonbare en onbruikbare gebied van ongeveer 2500 km2 rond de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl inzetten om een gigantisch zonnepark aan te leggen.

De overheid van Oekraïne is in gesprek met het Franse energiebedrijf Engie om dit enorme zonnepark te realiseren. Met het beoogde project is een investering van 1,25 miljard dollar gemoeid.

Engie start eerst met een onderzoek naar de haalbaarheid van het zonnepark dus het is nog even afwachten of het allemaal wel kan. Dan moet er natuurlijk nog even worden bekeken hoe een en ander gefinancierd kan worden. Belangrijk pluspunt is het feit dat de elektriciteitskabels vanuit de kerncentrale er nog steeds liggen en dat die kabels opnieuw kunnen worden gebruikt voor het beoogde gigantische zonnepark.

Ook in Japan liggen er volop kansen om rond de kerncentrale in Fukushima enorme zonneparken te ontwikkelen. Probleem is nog wel dat er nog steeds heel veel radiactieve straling in het gebied aanwezig is.

