Geschreven op 9-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Den Haag gaat vanaf 2019 als eerste grote gemeente in Nederland duurzame opgewekte stroom gebruiken voor haar kantoren, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, gemalen, sporthallen en zwembaden. Eneco gaat daarvoor elektriciteit uit zonne- en windenergie leveren.

Inwoners van Den Haag wekken ook stroom op met zonnepanelen en daarmee voorziet het energiecollectief OM de stadsdeelkantoren van Haagse stroom. Dit staat in de twee elektriciteitscontracten die de gemeente Den Haag tekent met Eneco en OM.

De totale energiebehoefte van 57 GWh wordt de komende jaren duurzaam opgewekt uit verschillende -nog te realiseren- windparken, zonnepanelen op daken, zonneweides en andere duurzame initiatieven. Eind 2023 zal 10% van de duurzame stroom opgewekt worden binnen de gemeentegrenzen van Den Haag en de overige 90% in de regio. De contracten dragen in belangrijke mate bij aan het streven van de gemeente om haar hele bedrijfsvoering CO2-neutraal te maken.

“Den Haag werkt aan de duurzame stad van de toekomst”, aldus de verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller. “Daarvoor moeten we grote beslissingen durven te nemen als gemeente, maar ook als Haagse inwoners, bedrijven en instellingen. Alleen samen kunnen we echt zorgen voor verandering. We zien in de stad gelukkig veel enthousiasme, energie en creativiteit voor duurzame initiatieven en hebben alle vertrouwen in de Haagse Krach.”

OM, het grootste energiecollectief met 35 lokale energie coöperaties in het hele land, bundelt bewonersinitiatieven in Den Haag om collectieve zonnedaken en andere duurzame energieprojecten te realiseren. Op die manier gaat OM de Haagse Krach gebruiken en door bewoners geproduceerde stroom aan de stadsdeelkantoren leveren. Dat is ongeveer 10% van het elektriciteitsverbruik van de gemeentelijke organisatie.

?

Zie ook: Haagse Krach 1000: Grootste Participatiebijeenkomst over Duurzaamheid Ooit Gehouden – De Haagse Energiebeurs in Het Atrium van het Stadhuis in Den Haag by Duurzaam Den Haag – Haags Warmte Initiatief Voor Duurzame Warmte: Wonen Zonder Aardgas by Duurzaam Den Haag – De Duurzaam Den Haag Gids: Duurzaam Den Haag op de Kaart – Aardwarmte Den Haag: Duurzame Warmte voor Den Haag Zuidwest – Catch the Bus: Twee Groene bussen voor Den Haag – De Tentoonstellingen Den Haag Klimaatneutraal en Gemeenten Gaan voor een Beter Klimaat – Den Haag kiest voor auto’s op Aardgas ! – Grootste Zonneboiler van Nederland voor Zwembad Overbosch in Den Haag – Twee windmolens voor Den Haag – Escamp Festival: Gratis Energie Kwartetspel Aardwarmte Den Haag – Car Jeans Stadion van ADO Den Haag Met 2900 Zonnepanelen op het Dak en Energieopslag