In 2050 is onze samenleving energieneutraal. In 2035 zijn woonwijken van het aardgas af en lopen nieuwe auto’s niet meer op benzine. Dat zijn de afspraken op de klimaatconferentie in Parijs, ingegeven door schaarste van gas, olie en de invloed op het klimaat. We zullen alles uit de kast moeten halen.

De inzet van de gemeente is daarbij essentieel. Een ambitieus verkiezingsprogramma en een concreet college-akkoord maken het mogelijk de doelen te halen. De 190 ondertekenaars van het Gelders Energieakkoord roepen op om deze punten te onderschrijven op weg naar een energieneutrale provincie.

De wijken energie-neutraal in 2035

De gemeente werkt met woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties, energiecoöperaties en andere relevante partijen een plan uit waarmee álle wijken en buurten voor 2035 energie-neutraal zijn. Aardgas verdwijnt versneld uit de wijken en wordt vervangen door andere warmtebronnen (als warmtenetten of full electric). De gemeente doet mee in de Gelderse aanpak van Wijk van de Toekomst. De gemeente versterkt het Energieloket voor burgers

Het Energieloket krijgt een vaste plek in de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het werkt samen met het bedrijfsleven, de gemeente en met lokale energiecoöperaties en buurtorganisaties. Het loket geeft integrale adviezen en stimuleert dat burgers een kosteneffectief en kwalitatief sterk aanbod krijgen, bijvoorbeeld door zicht te houden op provinciale en landelijke ontwikkelingen. Het Energieloket sluit nauw aan bij de wijkgerichte ontwikkelingen van Wijk van de Toekomst. Realiseren van duurzame energie

De gemeente werkt aan energieneutraliteit. Ze berekent hoeveel duurzame energie er opgewekt moet worden en zoekt met de regio naar goede locaties voor het opwekken ervan. Dit geldt voor zowel wind, zon, water, vergisting als geothermie. Bij voorkeur worden deze trajecten ingezet samen met de lokale energiecoöperatie, waarbij de lasten en de lusten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Voor de direct omwonenden wordt een omgevingsfonds in het leven geroepen. De gemeente helpt mee en investeert met het realiseren van het bestemmingsplan. De gemaakte kosten worden verrekend bij afsluiten van de rekening van het energiepark. Gemeente geeft het goede voorbeeld

De gemeente neemt haar voorbeeldrol serieus. Gemeentehuis, scholen en andere gebouwen in gemeentelijk bezit zijn binnen 10 jaar duurzaam. De gemeente maakt daarvoor een investerings- en uitvoeringsplan. Ze publiceert jaarlijks de energetische gegevens van haar vastgoed en brengt de voortgang van energiebesparing en duurzame energieopwekking in beeld. Energiebesparing en het midden- en kleinbedrijf

De gemeente werkt met de omgevingsdienst en het MKB aan een plan voor de uitvoering van de Wet Milieubeheer. De wet verplicht (midden- en klein)bedrijven om alle energetische maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De partijen werken aan een verleidelijk instrumentarium dat MKB-ers technisch en financieel ontzorgt in het bereiken van deze doelen. Maatschappelijk verantwoord inkopen

De gemeente koopt duurzaam in. Ze houdt rekening met vermindering van CO2, schending van mensenrechten en social return. De gemeente formuleert een actieplan met concrete mijlpalen, ook met percentage duurzame inkoop (bv 100% wind/zonne-energie uit Nederland). Onderwijs, onze toekomst

De gemeente betrekt jongeren van basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij het het energie- en klimaatbeleid. Ze houdt ontwerplessen voor de Wijk van de Toekomst waarin bestuurders én leerlingen samenwerken. Ze maakt jongeren-greendeals waarmee overheid, betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties zich vastleggen op gemeenschappelijke doelen en processen. De jongeren krijgen een rol in de monitoring van de voortgang. Duurzaam vervoer

De gemeente biedt medewerkers álle stimulans voor gebruik van openbaar vervoer, fiets en elektrische auto. Met partners uit de samenleving werkt de gemeente binnen twee jaar een integraal plan uit voor versnelde stimulans van elektrische mobiliteit. Het plan is gericht op vervoer voor winkels in de stad (‘the last mile’), de elektrische deelauto en breed toegankelijke laadinfrastructuur. Naar een afvalvrije gemeente

De gemeente zet in op een afvalvrije gemeente in 2030. In 2020 heeft elke inwoner maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval en ligt het scheidingspercentage op 75%. De gemeente zet daarvoor álle middelen in: van gedifferentieerd afvaltarief en omgekeerd inzamelen tot gericht inzamelen met hoog serviceniveau van de meest waardevolle reststromen als elektronica, boeken, speelgoed en textiel. De gemeente publiceert jaarlijks de voortgang.

