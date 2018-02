Geschreven op 7-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst die de gemeenten op 1 februari ondertekenden.

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres Van Gas Los. Overheden en de bouw- en vastgoedsector gaan tijdens dit congres in gesprek over de stappen die nodig zijn voor een duurzame energietransitie.

Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de woningbouwopgave. De totale behoefte is 230.000 woningen tot 2040 en de versnelling bedraagt 60.000 woningen van 2017 tot en met 2020. Dat betekent de bouw van gemiddeld 15.000 nieuwe woningen per jaar tot 2020 en bijna 10.000 per jaar tot 2040. Met het oog op de energietransitie moeten vanaf nu zo veel mogelijk van deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd, waarbij de markt wordt uitgedaagd om energieleverende woningen te realiseren.De energietransitie is noodzakelijk, gezien de afspraak in het Energieakkoord om in 2050 een bijna volledig duurzame energievoorziening te realiseren. De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

Daarnaast brengt de gezamenlijke aanpak de opgave en ervaringen veel beter in kaart dan wanneer één enkele gemeente ervaring opdoet met het aardgasvrij bouwen van nieuwbouwwoningen. Op basis hiervan kan een brede aanpak worden ontwikkeld, die inzetbaar is in uiteenlopende situaties. Deze lessen worden ook gedeeld met projectontwikkelaars in de regio.

Bovendien geeft een regionaal standpunt duidelijkheid aan inwoners: aardgasvrij is de weg die we vanaf nu inslaan. Dit zorgt ook voor gemak in de toekomst, immers elke woning met een aardgasaansluiting moet later alsnog worden aangepast om aan de doelen van 2050 te voldoen.

Niet alle gemeenten in de MRA hebben de overeenkomst ondertekend. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hadden namelijk al in regionaal verband afspraken gemaakt over de weg naar een aardgasvrije toekomst. De intentieovereenkomst is ondertekend door 25 van de 33 gemeenten in de MRA en de gemeente Ronde Venen.

De gemeenten die de intentieovereenkomst hebben ondertekend, zijn: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort.

