Geweldig. Het kan allemaal in Rotterdam, als het maar kan drijven. Of het nu gaat om drijvende trappen in de Leuvehaven, een drijvend paviljoen in de Rijnhaven, drijvend groen, boei-bomen of een Aqua Dock in de Dokhaven. Water genoeg in Rotterdam.

Eind dit jaar opent in Rotterdam de eerste drijvende boerderij ter wereld, met veertig koeien en op termijn wellicht ook kippen. Deze drijvende boerderij wordt gerealiseerd door Beladon, ontwikkelingsmaatschappij van duurzame drijvende gebouwen, Courage, de innovatieorganisatie van de Nederlandse melkveehouderij en stadsboerderij Uit je Eigen Stad.

Beladon onderzoekt momenteel samen met AgriFood Capital ook de haalbaarheid van het plan voor een drijvende boerderij in DenBosch .

Het produceren van voedsel is op een wereldbevolking die intensief groeit en steeds welvarender wordt een steeds grotere uitdaging. Er is immers steeds minder gezonde landbouwgrond over om voedsel te produceren. De wereldsteden dijen maar uit om aan de vraag naar woningen te voldoen waardoor de burger letterlijk steeds verder van de landbouw af komt te staan. Kennis van gezonde voeding en voedingsproductie neemt verder af en de logistieke keten wordt steeds verder vergroot.

Op de Floating Farm produceren en verwerken wij verse melk tot gezonde melkproducten voor jong en oud, dicht bij de eindgebruikers in de stad.

Naast onze dagverse producten is er volop ruimte voor voorlichting, onderwijs en research. Groepen schoolgaande kinderen en studenten zijn welkom voor rondleidingen en experimenten.

De Floating Farm is een transparante boerderij op het water waar bezoekers de koeien zien en kunnen kennismaken met alle processen die plaatsvinden op de boerderij. De boerderij wordt gebouwd op een drijflichaam in het water, met drie landschappen boven elkaar.

Op het bovenste landschap bevindt zich het stallandschap, een oppervlak van 750 vierkante meter waarop de koeien gaan lopen. Het is de bedoeling dat de koeien in totaal 900 liter melk per dag produceren. De Koeientuin, zoals de stal van de koeien op de Floating Farm wordt genoemd, is ontworpen vanuit de behoeften van de koe. Dat moet leiden tot een ruime, zeer comfortabele, groene leefomgeving, waarbij de koe zelf keuzes maakt. Zo kunnen de dieren ervoor kiezen om binnen te blijven of via een loopbrug de weide aan wal te betreden.

Onder de koeienstal komt het tweede landschap, de procesvloer. Hier wordt de melk van de koeien verwerkt tot zuivelproducten. De zuivel wordt verkocht aan Rotterdamse consumenten, retail- en horecabedrijven.

Op het onderste landschap, ook wel het maritieme landschap genoemd, wordt met behulp van ledlicht gras verbouwd dat moet dienen als voer voor de koeien. Het rantsoen wordt aangevuld met reststromen uit de stedelijke voedingsmiddelenindustrie en wanneer nodig met hooi of stro uit het agrarische achterland.

Daarnaast worden stikstof en fosfaat uit de mest en urine van de koeien verwerkt tot nutriënten voor compost en biogas, die op de boerderij opnieuw worden ingezet voor het verbouwen van het gras en een duurzame energievoorziening. Duurzame elektriciteit is ook afkomstig van zonne- en windenergie.

