Geschreven op 12-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Studenten worden niet goed opgeleid voor de energietransitie en de behoeften van de bedrijven. Dat is een van de belangrijkste conclusies van de Energy Outlook Conferentie van de Human Capital Agenda (HCA) van de Topsector Energie.

In het huidige onderwijs is energietransitie nog slechts een facultatief keuzevak of ontbreekt. Bovendien maken transitievaardigheden geen onderdeel uit van de technische opleidingen, terwijl de aanwezigen constateerden dat ‘de technologische ontwikkelingen heel snel gaan en ook invloed hebben op de technische beroepsuitoefening’. Energie blijkt ook geen issue bij ontwikkelaars.

Zie ook: Groninger Ambitie in Energietransitie: Zes Dorpen Energieneutraal In 2019 by Provincie Groningen – De Energietransitie in Rotterdam: Werken Aan Een Aardgasvrij Rotterdam – 21 Miljoen Euro voor Energietransitie Utrechtse Bedrijven – Hoofdrol in Energietransitie voor Windenergie – IPO Jaarcongres: Energietransitie – Energie Komt Uit De Provincies – Naar Een Duurzaam Nederland: Investeringsagenda Kabinetsformatie 2017 by IPO, VNG en UvW – EnergieTransitie: Groene en Grijze Energiemarkt Moeten in Evenwicht Blijven – Koplopers Energie Transitie in Nederland: Knelpunten en de Subsidierotonde van Nederland

Nederland 100% Duurzame Energie in 2030 Het Kan Als Je Het Wilt! – Nederland 100% Duurzame Energie in 2030: Samen Sneller Duurzaam – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Duurzame Energie in 2050 – Nederland ver verwijderd van Europese duurzame energie doelstelling – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Hernieuwbare Energie in 2020 – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Energy [R]Evolution Scenario 2015: 100 % Duurzame Energievoorziening in 2050 Mogelijk – Tegenlicht Kort: Breekt Duurzame Energie Definitief Door? De Doorbraak van Duurzaam