Editie 2016 van vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer vindt woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 januari plaats in de Brabanthallen in Den Bosch.

Facilitair & Gebouwbeheer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét vakevenement in de facilitaire en gebouwbeheer sector.

Het beursthema voor 2016 is besparing door noviteiten. Twee onderwerpen die binnen de facilitaire dienstverlening en het gebouwbeheer de nodige aandacht krijgen. Twee onderwerpen ook die in elkaars verlengde liggen. Noviteiten kunnen immers besparingen opleveren en gewenste besparingen kunnen op hun beurt innovatie stimuleren.

Of het nu gaat om een energiezuinige variant van een product, de automatisering van processen, het hergebruik van grondstoffen, producten die het watergebruik reduceren of bijdragen aan een gezonde werkomgeving waardoor het aantal ziekmeldingen daalt. Noviteiten binnen de facilitaire dienstverlening en het gebouwbeheer en besparingen gaan hand in hand.

Ter stimulering van de ontwikkeling van de vakgebieden facilitair management en gebouwbeheer bestaat sinds 2011 de FGNoviteitenprijs. Uit de vele inzendingen voor de FGNoviteitenprijs 2016 heeft de jury vanochtend de 5 genomineerden geselecteerd en bekend gemaakt.

De genomineerden zijn:

– My dog’s new Tricks – akoestische 3D kurk wandelementen

– Luctra – PERFECT DAY LIGHT

– Paxton Benelux – net10 ‘building intelligence

– The Food & Waste Scan – The Food Waste Scan

– Green Trash – Reduceer uw afvalvolume nu met 90%

Op woensdag 13 januari om 14:00 uur wordt in zaal 1 op de beursvloer van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2016 de winnaar bekend gemaakt.

De vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2016 biedt u een zeer breed scala aan producten en diensten op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Daarnaast zijn er tijdens de beursdagen diverse bijeenkomsten zoals recepties en themapresentaties.

Om de kennis- en informatieoverdracht tijdens de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2016 te bevorderen, zal tijdens de beursdagen voor 20 thema’s op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer extra aandacht worden gevraagd. De thema’s zijn: Bedrijfshulpverlening- Binnenklimaat – Brandveiligheid – Catering – Communicatie – Design – Duurzaamheid – Energie – Gebouwautomatisering – Gebouwbeheer – Hospitality – Hygiëne – Interieur – Licht – Milieu – Mobiliteit – Onderhoud – Terreinbeheer – Veiligheid – Werkplek.

Iedere themadag zal op één dag tijdens de vakbeurs worden gehouden. De dag bestaat uit enkele vaste onderdelen zoals een symposium, themapresentaties en een aantal activiteiten van de standhouders. Daarnaast worden er verschillende themaroutes samengesteld, zodat u veel doelgerichter op zoek kunt gaan naar de standhouders die voor u de juiste informatie hebben. U kunt zich hier registreren.