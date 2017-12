Energie en Besparing Geschreven op 4-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Paneldiscussie tussen Energieakkoord-partners: tijdens de panelsessie zullen vijf experts uit verschillende hoeken van het bedrijfsleven en de overheid met elkaar in discussie gaan over hun toekomstvisie op energiebesparing en duurzame energie in het bedrijfsleven.

Aan de hand van vragen en stellingen zullen verschillende onderwerpen binnen de thema’s technologie, markt, kennis en beleid de revue passeren: van doorgewinterde energiebesparingsopties tot nieuwe technologische hoogstandjes, van lokale en duurzame energie opwek tot nationale afspraken en subsidies.

Kortom, waar ligt potentie om de energietransitie in het bedrijfsleven nog verder te versnellen?

U kunt kiezen uit vier workshops:

De kracht van de regio… Lerende netwerken van bedrijven

Onder leiding van Energie Ambassadrice Margreet van Gastel en Eline Kik, Green Business Clubs

Bedrijventerreinen en de kracht van het Collectief. Hoe kunnen ondernemers een collectief of coalities vormen om energiebesparing en de inzet van hernieuwbare energie te versnellen. In deze – ook ‘zelf aan het werksessie’ – komen we met voorbeelden uit de natuur, voorbeelden uit de praktijk inclusief GIS, Green Business Clubs en het aanbod van Energieuitdagingen 2020. En gaan we met elkaar in gesprek om coalities te vormen met de vraag: ‘wat kunnen wij voor elkaar betekenen?’



Duurzame stroom, warmte en mobiliteit: het kan ook bij uw bedrijf

Onder leiding van NVDE, Olof van der Gaag en Claire Tielens

Verduurzamingskansen en koplopers. Vanuit de behoefte van klanten (energiegebruikende bedrijven) of intermediairs naar de klanten (bv private intermediairs / gemeentes/ provincies) worden mogelijkheden aangereikt. Behoefte aan stroom (zonPV), hoge temperatuur (biomassa; geothermie), lage temperatuur (warmtepomp ,zonneboiler), mobiliteit (elektrisch rijden). Vier succes stories, kort gepresenteerd in een ‘happy customer parade’. Elk met handreiking hoe deze ook bij andere bedrijven herhaalbaar zijn. Heel praktisch: Onder welke voorwaarden kunt u ook met duurzame energie aan de slag? Wie spreekt u nu vanmiddag? Welk telefoonnummer noteert u nu om morgen te bellen?



Investeren in energiebesparing en duurzame opwekking

Onder leiding van Itske Lulof , directeur energie en klimaat bij Triodos en voorzitster van het Expertisecentrum Financiering.

Investeren in energiebesparing en duurzame opwekking. Kansen en mogelijkheden zijn er alom. Maar zelfs vandaag de dag nog zijn er vele projecten waarvoor financieringsvraag en -aanbod niet goed op elkaar aansluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleinschalige opwekking van zonne- of windenergie, energiebesparingsprojecten op de balans of offbalance in een ESCo, of energiebesparingsprojecten met een langere terugverdientijd. In deze sessie verzorgt door de partners van de Green Deal Expertisecentrum Financiering wordt aan de hand van enkele praktijkcases duidelijk welke routes er mogelijk zijn en met wie hierbij samengewerkt kan worden en is er gelegenheid nieuwe cases te bespreken waar de routes nog niet zo duidelijk voorhanden lijken…



Lessons learned uit het MJA-tijdperk voor toekomstbestendige samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid in energiebesparing

Onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Tijdens deze sessie zullen we kort terugblikken op 25 jaar MJA-convenanten en zullen we samen vooruit kijken. Hierbij staat de vraag centraal welke lessen we kunnen trekken uit de samenwerking bij de MJA-convenanten. Welke resultaten hebben de meerjarenafspraken energie-efficiëntie behaald? Wat kunnen we leren van de samenwerking tussen het middelgrote bedrijfsleven en de overheid? En hoe kunnen we deze samenwerking in de toekomst het beste vormgeven? Wat kunnen bedrijven zelf doen en wanneer biedt samenwerking meerwaarde of is deze onmisbaar?

