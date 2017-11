Energie en Besparing Geschreven op 8-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert in samenwerking met RVO de EZK Energy Award 2017. Een prijs voor inspirerende voorbeelden op het gebied van energiebesparing voor ondernemingen in Nederland.

Heeft u binnen uw onderneming al een flinke slag gemaakt met energiebesparing of duurzaam opwekken? En heeft u innovatieve stappen gezet? Dan maakt u nu kans op 25.000 euro.

Op maandag 29 januari 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het EZK evenement Partners in Energieuitdagingen in Barneveld.

Alle ondernemingen die jaarlijks minimaal meer dan 50.000 kilowattuur elektra en/of 25.000m3 gas verbruiken en daarmee vallen onder de energievoorschriften uit de Wet Milieubeheer kunnen meedoen. Bedrijven die het MEE Addendum hebben ondertekend zijn uitgesloten van deelname.

Welke maatregelen maken kans op de prijs en welke criteria gelden er? Significante verduurzaming van energiegebruik, dat wil zeggen aantoonbare reductie van fossiele brandstoffen (duurzame opwekken en/of energie besparen). Meest vernieuwende en innovatieve toepassingen van bestaande technieken. Brede toepasbaarheid, die anderen inspireert deze toepassing na te volgen. Het gaat om recente projecten die in 2016 of 2017 gerealiseerd zijn binnen de onderneming.

U maakt een aansprekend filmpje van maximaal 1 minuut waarin u uw maatregel presenteert. U kunt dit uploaden via het inschrijfformulier. Dit is niet verplicht. U kunt ook volstaan met de beschrijving van de 3 criteria via het inschrijfformulier. De EZK Energy Award 2017 staat open voor inzendingen vanaf woensdag 1 november 2017 tot en met woensdag 10 januari 2018, 12.00u.

