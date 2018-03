Geschreven op 9-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Tien partijen in Utrecht krijgen 5,3 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie om van Kanaleneiland-Zuid een duurzame stadswijk te maken, 1,6 miljoen hiervan gaat naar de gemeente Utrecht. Het project integreert investeringen in onder meer energiebesparing, duurzame energieopwekking en elektrische mobiliteit. Slimme datadiensten ondersteunen deze integratie. De EC stelt in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor het zogeheten IRIS-project, dat Utrecht als leider uitvoert samen met de Zweedse stad Göteborg en het Franse Nice. Het project bestaat uit meerdere onderdelen. Woningcorporatie Bo-Ex gaat de komende vijf jaar twaalf flats met in totaal 644 sociale huurwoningen renoveren tot energieneutrale woningen. Ook komen er slimme meterkasten, waarmee opgewekte stroom direct in de woning gebruikt wordt. Daarnaast komen er meer elektrische deelauto’s en elektrische bussen en komen er batterijen in garageboxen. Deze slaan duurzame energie op die wordt opgewekt door zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld flats en scholen in de wijk. Een ict-platform met open data moet daarbij zorgen voor data-uitwisseling ter ondersteuning van het project. Het plan voor de eerste van de twaalf flats in Kanaleneiland wordt dit voorjaar samen met bewoners verder uitgewerkt.

De toekenning van de subsidie is bijzonder omdat vele andere steden ook een projectaanvraag deden. Onder meer vanwege de bekendheid van LomboXnet, de visie op verdere ontwikkeling en de verwachte impact werd Utrecht gekozen. De gemeente werkt in dit project samen met Bo-Ex en bewoners. Daarnaast zijn partners betrokken als LomboXnet, Civity, Qbuzz, Eneco, KPN, Stedin, Universiteit Utrecht en HKU. De ervaringen worden gedeeld met andere steden in het project, waaronder Göteborg en Nice.

