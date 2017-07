Geschreven op 18-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Energysense is een onafhankelijk bevolkingsonderzoek over energiegebruik door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het legt de basis voor wetenschappers en ontwikkelaars om nieuwe kennis en toepassingen te ontwikkelen. Onderzoekers, bedrijven en overheden kunnen straks onze gegevens gebruiken om innovaties te ontwerpen of te testen.

Met de hulp en informatie van 10.000 Nederlandse huishoudens gaan de onderzoekers aan de slag om oplossingen te vinden voor energievraagstukken. Want échte oplossingen in energie creëren we samen.

Ons energieverbruik: wat, waarom en hoe. Om oplossingen te vinden voor duurzaam energiegebruik moeten we weten hoe de mensen in hun dagelijks leven met energie omgaan. We willen begrijpen wat mensen wel of niet doen, wanneer en waarom.

Energysense onderzoekt houding en gedrag van mensen rond energie. We halen de gegevens onder andere uit slimme meters. Ook als je nog geen slimme meter hebt, kun je meedoen aan dit unieke onderzoek. Als je meedoet aan Energysense, deel je de gegevens van je energiegebruik en je woonsituatie met onze onderzoekers.

Wil je bijdragen aan een duurzame toekomst? Doe dan mee en meld je aan. Meedoen is kosteloos en jij krijgt als deelnemer een eigen dashboard waar je informatie kunt vinden en vragen kan stellen. Energysense slaat de data op binnen de Rijksuniversiteit Groningen en garandeert daarmee het hoogste mogelijke beveiligingsniveau. Alle data wordt zorgvuldig verzameld en bewaard, zodat niemand zonder toestemming hierbij kan. Ook blijven de namen en identiteit van de deelnemers beschermd. Als de gegevens gebruikt worden, gebeurt dat alleen na dat toestemming hiervoor na review door onze Scientific Board is gegeven. Namen van deelnemers worden nooit gebruikt binnen Energysense.

Energysense is opgezet voor de duur van 10 jaar en moet in de toekomst 10.000 huishoudens in het bestand hebben. Het is de eerste keer dat er op zo’n grote schaal onderzoek wordt gedaan naar energiegebruik en –gedrag in huishoudens. Energysense trekt dan ook internationale aandacht van collega-wetenschappers en organisaties in de energiebranche.