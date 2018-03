Geschreven op 7-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

We worden er tegenwoordig mee dood gegooid, duurzaamheid. Maar dat is niet voor niets. Het is veel meer dan een hippe term. We zien de wereld als een grote speeltuin, waarin we kunnen doen en laten wat we willen. Maar ons gedrag heeft wel degelijk grote gevolgen.

Als we in het huidige tempo CO2 blijven uitstoten is het de vraag of we er in de toekomst nog zijn. En om een zekere toekomst vast te stellen, moeten er ook serieuze maatregelen worden genomen.

Een van de maatregelen die naar voren kwam tijdens het regeerakkoord is het verduurzamen van woningen. De plannen worden al doorgevoerd in verschillende nieuwbouwwijken, waar woningen zonder gasaansluiting worden gebouwd. Maar ook bestaande woningen kunnen CO2-neutraal worden gemaakt. Maar de kosten spelen een grote rol in de afweging om over te stappen op een gasloze woning. Aardgas is in Nederland nog altijd relatief goedkoop.

Bijna heel Nederland woont in een huis met gasaansluiting. Jij vast ook. Dan rest er de grote vraag: wanneer en hoe zeg je gedag tegen aardgas? En natuurlijk ben je dan ook benieuwd naar de kosten die hier aan verbonden zijn. Milieudefensie bracht recentelijk naar voren dat dit zomaar 18.000 euro per woning kan zijn. Er komt heel veel kijken bij de overstap naar een volledig aardgas loos huis.

Toch kun je al een grote stap maken door je huis op een duurzame manier te gaan verwarmen. Hiervoor heb je een zuinige en slimme installatie nodig, bijvoorbeeld een warmtepomp. Deze relatief nieuwe oplossing is pas sinds kort bekend bij veel mensen. Wat is een warmtepomp? Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem, lucht of het grondwater en gebruikt dus gebruikt dus geen gas om het water te verwarmen. Helaas kam een warmtepomp niet in ieder huis geïnstalleerd worden. Oudere huizen zijn vaak (nog) niet geschikt, aangezien de pomp best wat ruimte in beslag neemt. Gelukkig is er ook een hybride-oplossing, die bijna overal past. Dit is een warmtepomp die samenwerkt met de cv-ketel.

De warmtepomp is alsnog een flinke investering, maar er is goed nieuws! Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat steunt duurzame oplossingen graag, zo ook de warmtepomp. Er zijn verscheidene subsidies en leningen die je kunt gebruiken om de warmtepomp te financieren. Daarnaast is het rendement van de warmtepomp erg hoog, waardoor je ook gaat besparen op energiekosten. Als we de komende jaren flinke stappen kunnen maken met het vergroenen van onze stroomvoorziening, kunnen de energieprijzen sterk veranderen. Zonnepanelen, windmolenparken en slimme opslag van energie kunnen ervoor zorgen dat elektriciteit de hoofd energiedrager wordt en zodoende een stuk goedkoper. Als de gaskraan in Groningen verder dicht gaat, dan zal de prijs van aardgas juist flink stijgen. Veel ontwikkelingen dus die we nog even moeten afwachten.

We zien wel dat duurzame energiesystemen, zoals de warmtepomp en zonnepanelen, steeds slimmer, beter en efficiënter worden. Ze leveren nu véél meer rendement dan zo’n vijftien jaar geleden. Hiermee kunnen we een proactieve houding aannemen. Het zijn maatregelen die je nú kunt nemen. Zo hoeven we het terug dringen van de CO2-uitstoot niet lang uit te stellen.

Zie ook: Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen en Biomassaketels