Geschreven op 15-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Utrechtse gemeenteraad stemde onlangs in met de startnotitie om een energielandschap te ontwerpen en te ontwikkelen in Rijnenburg.

Met de bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden gaan de initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie in een werkgroep onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de inrichting van een energielandschap.

Samen met de gemeente Utrecht wordt ervoor gezorgd dat deze omgevingswerkgroep transparant werkt en een onafhankelijk begeleider en procesverslag krijgt.

Rijne Energie gaat een coöperatie oprichten, zodat iedereen die wil, mee kan doen en kan investeren in het energiepark Rijnenburg. Doelstelling van Rijne Energie is om het energiepark een lokaal karakter te geven en het merendeel van de revenuen (de lusten) lokaal te laten landen ten gunste van het gebied, de lokale economie en de inwoners en omwonenden.

Rijnenburg is een polder van 1100 ha ten zuiden van De Meern, en een van de laatste plekken rondom Utrecht waar grootschalige energieopwekking mogelijk is. In de zomer van 2016 nam de Utrechtse gemeenteraad een motie aan waarin de oproep werd gedaan om de mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking in Rijnenburg te onderzoeken.

Bewonerscollectief Rijne Energie meldde zich als één van de twee initiatiefnemers, naast Eneco. Rijne Energie ziet mogelijkheden voor zowel windmolens als zonnevelden in de polder. Waarmee in totaal 60.000 huishoudens van nieuwe duurzame stroom worden voorzien. Rijne Energie is een brede en groeiende groep inwoners uit de gemeentes rondom Rijnenburg die grootschalig duurzame energie willen opwekken met windmolens en zonnevelden, en daar een mooi energielandschap creëren samen met bewoners en gebruikers. De energie en de opbrengsten blijven zoveel mogelijk lokaal beschikbaar.

Zie ook: Rijnenburg in Utrecht: Cradle to Cradle & Klimaatadaptatie – De Toolbox Rijnenburg Utrecht: Hoe Bouw Je een Duurzaam en Klimaatbestendig Woongebied – Duurzame Gebiedsontwikkeling: één plus één is drie – Energiepark Rijnenburg in Utrecht: Windmolens en Zonneparken by Rijne Energie en Eneco