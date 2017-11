Geschreven op 9-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Bijna 200 schoolgebouwen in Groningen worden energieneutraal gemaakt. Daarvoor hebben de gemeente Groningen en een groot aantal schoolbesturen de intentieverklaring Energieneutrale scholen Groningen ondertekend.

Geweldig natuurlijk, maar iets minder geweldig is het feit dat men er naar streeft om pas in 2035 alle 200 schoolgebouwen in Groningen energieneutraal te hebben gemaakt. Dat is dus pas over ongeveer 18 jaar!!

De intentieverklaring kwam tot stand door een samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en de werkgroep Onderwijshuisvesting. Tijdens de gesprekken kwam de split incentive aan de orde, waardoor verregaande verduurzaming uitbleef.

De partijen werkten toe naar een oplossing om deze split incentive op te lossen. In de verklaring staat dan ook beschreven dat zowel de gemeente als de schoolbesturen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezamenlijke vastgoed en de verduurzaming hiervan. Zo worden er afspraken gemaakt over de financieringsopgave en worden schaalvoordelen door samenwerking optimaal benut.

Met deze intentieverklaring komt er een vervolg op het recent succesvol afgeronde project Fris & Duurzaam, waarin het ging om een gezond binnenklimaat in alle klaslokalen van de stad, en wat eveneens een samenwerkingsproject was van gemeente en schoolbesturen.

De gemeente Groningen heeft in 2017 het project Fris & Duurzaam afgerond. In alle circa 50 basisscholen in de stad is het klimaat nu fris, gezond en waar mogelijk meer energiezuinig. Het project is een gemeentelijk initiatief, dat goed aansluit bij de ambities op het gebied van duurzaamheid en onderwijs. Onderwijswethouder Ton Schroor benadrukte al bij de start het belang van samenwerking: “We doen dit samen met de schoolbesturen en plukken daar samen de vruchten van. Want het maakt nogal uit of je les krijgt in een goed geoutilleerd lokaal of in een gebouw waar het binnenklimaat duidelijk te wensen over laat.”

