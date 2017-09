Geluid Geschreven op 10-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In Pijnacker Zuid wordt na de zomer over een lengte van 480 meter een geluidsscherm van 2,5 meter hoog tussen de nieuwe wijk Keijzershof en de N470 geplaatst om geluidsoverlast te voorkomen.

Nog mooier is het feit dat de geluidsschermen ook duurzame energie gaan leveren door de integratie van zonnecellen in het glas.

Glas met geïntegreerde zonnecellen wordt wel al toegepast in gevels en daken maar niet eerder als geluidsscherm. Het scherm is goed te onderhouden en weers- en vandalismebestendig. Extra dik glas beschermt de zonnecellen tegen opspringende steentjes. Stroomkabels, omvormers en ander elektraonderdelen wil BAM Infra op nette wijze in het scherm verwerken.

In juni 2016 meldde Heijmans tevreden te zijn over de voortgang van een veldtest met energieleverende geluidsschermen. Het SONOB (Solar Noise Barriers) project liep op dat moment een jaar; de proef vond plaats in de Willemspoort te ‘s-Hertogenbosch. Bij deze test zijn verschillende zonneceltechnologieën uitgeprobeerd, onder verschillende weersomstandigheden en posities ten opzichte van de zon. De schermen werden ook getest op vandalisme en graffiti-bestendigheid en de invloed van graffiti op de energie-opbrengst.

In Nederland staat ongeveer 1.250 kilometer aan geluidsschermen langs snel- en spoorwegen. Al jarenlang wordt onderzocht of dat enorme oppervlak is te gebruiken voor meerdere functies. Naast energiewinning via zonnecellen kan ook worden gedacht aan het afvangen van fijnstof, integratie van verlichting of elektronische mededelingen.

Zie ook: Solar Noise Barriers (SONOB) by Heijmans: Proef met Zonne-Geluidsscherm Geslaagd – Solar Highways: Integratie van Dubbelzijdige Zonnepanelen in een Geluidsscherm langs de A50 – The Wall, The Cockpit en The GZN Langs de A2 bij Utrecht –