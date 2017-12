Energie en Besparing Geschreven op 2-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Bijdragen aan de energietransitie én aan een aantrekkelijk en gewaardeerd landschap.

In een prijsvraag gaan de provincie Noord-Brabant en Nederland Boven Water samen op zoek naar unieke ideeën voor het gebied rond de A16 die deze beide eigenschappen in zich hebben.

Het landelijk gebied rond de A16 is een gebied vol potentie. Het is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. De duurzame energieopgave vraagt ruimte en zal de komende jaren het landschap veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de komst van windmolens in het gebied of aan zonneparken aan de rand van dorpen. Daarom dagen de provincie Noord-Brabant en Nederland Boven Water, geïnteresseerde partijen uit om ideeën te bedenken die zowel de duurzame energieopgave als het landschap ten goede komen.

De prijsvraag loopt vanaf 1 december 2017 tot begin 2019 en is verdeeld in twee rondes. In de 1e eerste ronde wordt deelnemers gevraagd een visie op de opgave in te dienen. Een vakjury onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker beoordeelt de inzendingen.

Naast landschappelijke kwaliteit en een bijdrage aan de energievoorziening is ook draagvlak in het gebied een voorwaarde. Daarom zijn twee leden uit het gebied toegevoegd aan de vakjury. Voor het Brabantse deel zijn dat Christel Eversdijk, landschapsarchitect bij de gemeente Breda, en Dimph Rubbens, voorzitter van Energiecoöperatie Energiek Moerdijk. Bovendien willen we ook een aantal inwoners uit het gebied opnemen in de technische commissie, die de vakjury adviseert.

Om ook de deelnemers in contact te laten komen met actieve partijen in het gebied organiseert de provincie Noord-Brabant aanvullend een gebiedsdag op disndag 20 februari 2018. Op 18 januari is er een bijeenkomst waar potentiele inzenders vragen kunnen stellen over de eerste ronde van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, die sluit op 2 april 2018. Het reglement en informatie over de prijsvraag vindt u hier.

In de tweede ronde krijgen de maximaal drie winnende inzendingen die via de jury een bedrag van 15.000 euro om de ideeën uit te werken tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie.

De winnaar van de prijsvraag krijgt een bedrag van 25.000 euro om de visie te realiseren. Nederland boven Water heeft ook aangegeven zich ervoor in te spannen dat de plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

