Energie en Besparing Geschreven op 8-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Gemeente Utrecht en provincie Utrecht stellen met behulp van de BNG Bank 21 miljoen euro ter beschikking om bedrijven en organisaties te stimuleren over te stappen op duurzame energie.

Het huidige Energiefonds Utrecht gaat zich hierbij richten op de gehele provincie, terwijl het voorheen alleen bedoeld was voor ondernemers uit de stad Utrecht.

Het fonds in nieuwe vorm treedt naar verwachting eind november 2017 in werking. Het fonds is bedoeld voor bedrijven en organisaties die willen investeren in energiebesparing of duurzame energie en biedt financiële ondersteuning in de vorm van leningen, garanties en participaties. Doel is om projecten die rendabel zijn, maar door de markt als onvoldoende financierbaar worden gezien, toch mogelijk te maken.

Sinds de start van het Energiefonds zijn al zo’n 25 bedrijven en organisaties in de stad Utrecht geholpen met een bijdrage, veelal in de vorm van een lening die niet door reguliere banken wordt verstrekt. De totale financieringsomvang bedraagt ruim 5 miljoen euro, waarmee het fonds zo’n 20 miljoen euro aan private investeringen mogelijk heeft gemaakt.

De provincie Utrecht heeft in haar energieprogramma aangegeven een energiefonds te willen opzetten. Uiteindelijk heeft dat geleid tot deze samenwerking. Hiermee kunnen nog veel meer bedrijven geholpen worden om te investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking.

