Geschreven op 30-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Energie Besparen Doe Je Nu is een campagne van de Rijksoverheid om meer woningen energiezuinig te maken. Dit kan door betere isolatie van dak, gevel, vloer en ramen, en door warmtepompen, zonneboilers, ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen.

Vanaf half januari 2018 worden er weer TV-spots uitgezonden en start de online campagne met filmpjes, in het kader van de campagne Energiebesparen Doe Je Nu van EZK en BZK in samenwerking met NVDE, UNETO-VNI, VNG en MilieuCentraal.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen energie besparen en zelf duurzame energie opwekken belangrijk vinden, maar er vaak niet toe komen om maatregelen te nemen. Hoofddoel van de campagne is de barrières rondom energiebesparing te verlagen en de urgentie verhogen. De campagne richt zich daarbij op huiseigenaren die wel al maatregelen overwegen, maar die nog niet hebben genomen. Op de campagnewebsite worden de belangrijkste vragen van eigenwoningbezitters beantwoord en ze worden geholpen bij het maken van een offerte-aanvraag.

De Rijksoverheid wil bereiken dat uiteindelijk zoveel mogelijk huiseigenaren daadwerkelijk energiebesparende maatregelen toepassen: voor meer wooncomfort, voor een lagere energierekening en voor een beter milieu. De campagne is een afspraak uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 dit akkoord voor verduurzaming van onze samenleving en economie.

De campagne Energie Besparen Doe Je Nu duurt tot en met 2018. In de eerste fase ligt de nadruk op het verbeteren van de isolatie van woningen. Later kan de aandacht van de campagne verschuiven, bijvoorbeeld naar andere energiebesparende maatregelen of naar specifieke doelgroepen.

