Met de handtekeningen van wethouder Gert-Jan Krabbendam en directeur Belvédère Wijk-ontwikkelingsmaatschappij Guid Bartholomée is het Energieakkoord Belvédère een feit.

De lijst met duurzame maatregelen die in Belvédère worden toegepast, is indrukwekkend. Zonnepanelen op het Eiffelgebouw en de Brandweer. LED-verlichting op het Noorderbrugtracé. Ook de Timmerfabriek, Pathé en Lumière werken mee.

De meeste woningen en bedrijven worden aangesloten op het Warmtenet Belvédère. Net zoals Mosae Forum maken deze bewoners dan gebruik van de restwarmte van Sappi. Op deze manier zet Belvédère een stap richting een energieneutraal 2030.

De wensenlijst voor de toekomst van Belvédère is indrukwekkend. “We hebben als Maastricht de afspraak gemaakt dat 14% van onze energie duurzaam opgewekt is in 2020. Daar proberen we zoveel mogelijk aan bij te dragen. Er komen zo’n 700 gasloze woningen in SphinxZuid en Lindenkruis, op Loods5 komen straks zonnepanelen te liggen”, vertelt Guid. “En we gaan experimenteren met gedeeld autogebruik. Door samen een auto te gebruiken, is er minder blik op de weg en het scheelt in de kosten. De tijd is gekomen dat er niet alleen maar gepraat wordt over duurzaamheid, maar er op kleine schaal gestart wordt met dit soort pilots.”

Onder de overkoepelende naam Belvédère Maastricht verandert er veel in en om Maastricht-West. Zo ontwikkelt het Sphinxkwartier zich steeds meer tot een bruisend en creatief stadsdeel waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat is mede dankzij het nieuwe Noorderbrugtracé dat begin 2019 gereed is.

Eind 2018 gaat het nieuwe Frontenpark open voor wandelaars. Voorbereidend daarop worden de oude vestingmuren in de Lage Fronten (groten)deels gerestaureerd. Aan de randen van het Frontenpark – in Het Radium – heeft zich een dynamische groep jonge ondernemers gevestigd. De Gamma heeft een paar jaar geleden een vestiging bij de Belvédèrelaan geopend en krijgt in het voorjaar van 2018 gezelschap van de Praxis. Kortom: Belvédère verandert voortdurend.

