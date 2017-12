TenneT heeft haar ideeën voor ondersteuning van de mogelijke verdere uitbreiding van windenergie op zee bekend gemaakt.

Uitgaande van de Nederlandse ambities op het gebied van verduurzaming van de elektriciteitsproductie en de in het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst aangegeven bijdrage van windenergie op zee aan de doelen voor CO2-reductie in 2030, heeft TenneT een aantal opties onderzocht om deze ambitie te ondersteunen.

Windenergiegebieden die zich relatief dicht bij de Nederlandse kust bevinden, kunnen volgens TenneT het beste op basis van wisselstroom worden aangesloten. Elektriciteit die in deze gebieden zou worden opgewekt, kan met een standaard transformatorplatform van TenneT en dan via 220 kilovolt-wisselstroomkabels (AC) in de zeebodem naar een hoogspanningsstation op het vasteland dicht bij de kust worden aangesloten. Dit gestandaardiseerde aansluitsysteem met een capaciteit van 700 megawatt (MW) per stuk wordt door TenneT ook gebruikt voor de windgebieden uit de routekaart van het Energieakkoord, te weten Borssele (2 x 700 MW), Hollandse Kust (zuid) (2 x 700 MW) en Hollandse Kust (noord) (700 MW). Dit aansluitsysteem zou ook voor de overige aangewezen windenergiegebieden die relatief dicht bij de kust liggen bruikbaar zijn.Groot potentieel verder op zee

Het is cruciaal voor een verdere kostenreductie en dus het succes van wind op zee om meer schaalgrootte te ondersteunen. Om grotere hoeveelheden offshore windenergie te kunnen realiseren, zullen waarschijnlijk ook windparken verder op zee nodig zijn. Om offshore windenergie op grote schaal en op grotere afstand kosteneffectief aan te kunnen sluiten, denkt TenneT dat de toepassing van gelijkstroomverbindingen noodzakelijk wordt. Verdere innovatie van deze verbindingen moet het mogelijk maken dat deze gelijkstroomverbindingen een vermogen kunnen transporteren tot 2.000 MW.

TenneT heeft hiervoor twee opties onderzocht: Een eerste optie is het gebruik van platforms op zee die de wisselstroom van de windparken omzetten in gelijkstroom voor verder, efficiënt transport naar het net op land. Met het toepassen van gelijkstroomverbindingen in combinatie met platforms heeft TenneT in Duitsland ruime ervaring opgedaan; zeven van dit soort platforms zijn daar in gebruik, twee in aanbouw.

Een tweede optie betreft het realiseren van een eiland in plaats van platforms. Hierdoor kunnen de gelijkstroomconverters op vaste grond worden geplaatst en onderhouden. Bij voldoende schaalgrootte is het gunstiger om één kunstmatig eiland te realiseren in plaats van meerdere platforms. Dat bespaart geld en draagt dus bij aan een verdere kostendaling voor windenergie op zee.

Een energie-eiland biedt – naast de eerder genoemde voordelen – ook mogelijkheden voor haven- en onderhoudsfaciliteiten, omzetting van windenergie naar waterstof en het faciliteren van WindConnectoren.

Een WindConnector is een verbinding die niet alleen transport van de windstroom naar het eigen aangesloten land mogelijk maakt, maar ook verschillende landen met elkaar verbindt. Dit kan een rechtstreekse verbinding van een windgebied naar een buurland zijn of een verbinding die tussen twee verschillende windgebieden wordt gerealiseerd. Op deze manier wordt naast het afvoeren van windenergie ook internationale elektriciteitsuitwisseling mogelijk. De infrastructuur kan in zo’n geval worden gebruikt op momenten dat het minder hard waait en wordt dus efficiënter benut.

Samen met The Crown Estate heeft TenneT een studie gedaan naar een WindConnector, met als studiecasus een dergelijke gecombineerde verbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.