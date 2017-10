Geschreven op 24-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De eerste ZonneHub van Nederland is in bedrijf genomen. Dankzij een samenwerking tussen Eneco en Rabobank West-Brabant Noord wekken omwonenden zonder geschikt dak toch hun eigen zonnestroom op.

Op het dak van het Rabobankkantoor in Etten-Leur liggen nu 170 panelen.

Er is steeds meer behoefte bij mensen om ‘zelfvoorzienend’ te worden in hun energieverbruik. Hierdoor ontstaan meer initiatieven om samen op lokaal niveau groene energie op te wekken. Een collectief zonnedak, zoals de Eneco ZonneHub, maakt het gebruik en de opwek van duurzame energie eenvoudig en toegankelijk voor veel mensen, ook wanneer zij zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen.

De Eneco ZonneHub Etten-Leur vergde veel inzet en doorzettingsvermogen van Eneco, Rabobank en de eerste deelnemers. Het was pionieren door een woud van complexe processen en regelgeving zoals de postcoderoosregeling waar ZonneHub gebruik van maakt. Er is veel geleerd. Van het vestigen van het recht van opstal tot een beschikkingsaanvraag bij de Belastingdienst, van een specifieke aansluiting bij de netbeheerder tot het oprichten van de coöperatie waarin de deelnemers verenigd zijn. Al deze opgedane kennis en ervaring kan voor toekomstige collectieve zonnedaken worden ingezet om processen eenvoudiger en sneller te maken.

Volgens Stichting Natuur & Milieu zijn in Nederland genoeg geschikte daken om nog 145 miljoen zonnepanelen te kunnen plaatsen. Als deze daken benut worden, kan Nederland tot wel 40% van haar elektriciteit uit de zon halen.

Ondertussen werkt Eneco al aan volgende ZonneHubs. Binnenkort worden panelen geplaatst op het dak van een gemeenteschuur Goedereede op Goeree Overflakkee en op het dak van een grote koeienstal van boer Frans in Schelluinen nabij Gorinchem en wekken omwonenden binnenkort daarmee zelf hun groene stroom op.

Ook op het dak van sportpark Schuytgraaf in Arnhem Zuid worden momenteel 295 panelen aangeboden waar inwoners uit omringende postcodegebieden in Arnhem-Zuid, Oosterbeek, Doorwerth en Driel aan kunnen deelnemen.

