Geschreven op 24-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi initiatief van NDSM Energie in Amsterdam. Een nieuw park in Amsterdam-Noord, aan de Noorder IJplas: EcoPark Amsterdam.

In het Eco-Park zal stroom worden opgewekt voor 6.500 huishoudens. Initiatiefnemer NDSM Energie plaatst in 2019 de eerste van in totaal 7.000 drijvende zonnepanelen in het nieuwe park.

Met project Eco-Park streeft NDSM Energie ernaar om van de Noorder IJplas een park van de toekomst te maken. Een plek waar iedereen kan genieten van de natuur en waar duurzame stroom wordt opgewekt. “Dit wordt het Vondelpark van morgen. Het kloppend hart van het nieuw te bouwen Haven-Stad. Een plek waar iedereen kan genieten van de natuur én waar duurzame stroom wordt opgewekt”, aldus Martijn Pater de voorzitter van NDSM Energie. Om het project te realiseren zal nauw worden samengewerkt met de gemeente Amsterdam en Eneco. De stroom van de plas zal worden geleverd aan burgers en bedrijven binnen Amsterdam.

In het Eco-park worden op de Noorder IJplas in totaal 7.000 drijvende zonnepanelen geplaatst, een opkomende technologie die gebruikmaakt van het grote Nederlandse wateroppervlakte. De panelen worden verankerd aan de bodem en ter plekke aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. NDSM Energie wil naast het drijvende zonnepark in het gebied ook windturbines plaatsen. Een logische combinatie, want de opwek van wind- en zonne-energie vullen elkaar goed aan gedurende de winter en de zomer, een batterij zorgt daarnaast voor de opvang van pieken.

Een stad moet voor een groot deel voorzien in haar eigen energie opwekking, maar het kan ook op een leuke manier. Duurzame recreatie en duurzame energieopwekking gaan hand in hand. Als NDSM Energie zeggen we ‘Opgewekt aan het IJ’.

Lokale stroom is de beste stroom. Dat kan met zonnepanelen op daken. Dat kan kan ook met drijvende zonnepanelen, een techniek in opkomst. Opwek met zon en wind zijn beide noodzakelijk én complementair. In de zomer is er meer zon, in de winter is er meer wind. Als Nederland moeten we de komende jaren enorm veel investeren in eigen duurzame energie opwekking. Een grote batterij zorgt voor balancering van pieken van het net.

De visie van NDSM Energie is dat de stad niet geheel in haar eigen energie kan voorzien, maar dat alles nodig is om duurzamer te worden. Als Nederland en als stad Amsterdam moeten we de helft minder CO2 uitstoten in 2030. Alle zeilen moeten bij. Eco-Park Amsterdam zal bijdragen aan de bewustwording van Amsterdammers.

