Energie en Besparing Geschreven op 14-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op woensdag 21 en donderdag 22 maart 2018 wordt antwoord gegeven op alle vragen over duurzaam verwarmen, ventileren en koelen. Bezoekers kunnen gebruik maken van tientallen gratis seminars en onafhankelijk advies. Ruim 80 gespecialiseerde bedrijven presenteren hun nieuwe producten.

De warmte specialisten van de toekomst bezoeken daarom kennisevent en vakbeurs Duurzaam Verwarmd in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen.

Veel sneller dan verwacht moet Nederland van het gas af. Dit is een enorme uitdaging voor overheden, corporaties, de bouw- en vastgoedsector. De behoefte aan kennis en aan deskundig en onafhankelijk advies is groot.

Tijdens de nieuwe vakbeurs Duurzaam Verwarmd spreekt u met specialisten, innovators en voorlopers op het gebied van duurzame installatietechnieken, warmtenetten, geothermie en beschikbare subsidies. Hoe verduurzaam je warmtenetten? Hoe leg je een warmtenet aan in je eigen gemeente? Leer van ervaringsdeskundigen op Duurzaam Verwarmd.

Warmtepompen zijn een belangrijke oplossing om warmte te verduurzamen en zijn leverbaar in alle typen, afmetingen en kosten. Warmtepompen kunnen gebruik maken van verschillende bronnen, zoals buiten- of ventilatielucht, grond en (grond)water en met open of gesloten bronnen.

