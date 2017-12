Geschreven op 12-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De zonnestroomsector is zeer innovatief, succesvol en een aantrekkelijke partner voor internationale bedrijven en kennisinstellingen die samenwerkingspartners zoeken.

Dat is in het kort de boodschap van de Nederlandse zonnestroomsector die dit middels een film bekend wil maken bij buitenlandse partijen.

De film ging in november in première op de Sunday, het jaarlijkse congres van de Nederlandse zonnestroomsector. De film geeft op een prachtige wijze de innovatieve kracht van de Nederlandse zonnestroomsector weer en laat zien hoe interessant het is om met deze innovatieve sector samen te werken.

